Las canciones y los artistas de la banda sonora de 'Barbie', la película de Ryan Gosling y Margot Robbie

Con Margot Robbie como Barbie, conRyan Goslingcomo Ken y con el resto del reparto repleto de actrices y actores de moda, el estreno de la película sobre la muñeca más famosa del mundo aspira a convertirse en uno de los estrenos del año.

Desde que se empezó a rodar, los detalles que se han ido revelando sobre la cinta han sido un jugoso cebo que ha despertado la curiosidad de millones de seguidores de Barbie en el mundo. La gota que colmó el vaso fue el lanzamiento del primer trailer de la película el pasado mes de abril, con un sinfín de referencias al universo rosa del juguete de Mattel al ritmo de la música de los Beach Boys.

Traíler de Barbie

La canción elegida para animar este avance de poco más de un minuto y medio fue el tema Fun, Fun, Funque la banda californiana lanzó en 1964 dentro del álbum Shut Down Volume 2.

Y, aunque los singulares ritmos de los Beach Boys son la perfecta ambientación musical del mundo de Malibú en el que vive la conocida muñeca, muchos fueron los que echaron de menos el hit Barbie Girl que el grupo Aqua popularizó en 1997, el referente musical de los millennials cuando se trata de hablar de Barbie. El tema como tal no forma parte de la banda sonora de la películay los motivos hay que buscarlos en la polémica que protagonizaron en su día la marca fabricante, Mattel, y el grupo por la supuesta "infracción de marca registrada".

Finalmente, y por petición expresa de la actriz protagonista Margot Robbie, la cinta sí incluye una versión interpretada por Nicki Minaj y Ice Spice Girl. "Yo estaba como, 'Greta (refiriéndose a Greta Gerwig, la directora), ¿cómo vamos a incorporar esta canción? No podemos hacer una película de Barbie y no tener un guiño a Barbie Girl de Aqua. Tiene que estar ahí", contó la actriz cuando le preguntaron por el motivo de esa ausencia. “No te preocupes, vamos a encontrar una manera genial de incorporarlo”, respondió la cineasta.

Así surgió Barbie World, la canción que reinterpreta el clásico en clave de rap y hip hop.

Canción Barbie World (with Aqua) de Nicki Minaj y Ice Spice

El doblete de Dua Lipa

La tercera canción que sabemos que forma parte de la banda sonora de Barbie es Dance the night. El tema, interpretado por Dua Lipa, se estrenó hace un mes y ya es una de las canciones del verano.

Dance The Night de Dua Lipa

La participación de la cantante de New Rules en la película fue empeño del reputado productor Mark Ronson, que directamente le escribió un mensaje: “¡Hola! Estoy haciendo las canciones para la película de Barbie, con Margot Robbie en el papel de Barbie y Ryan Gosling en el de Ken. Está dirigida por Greta Gerwig (Mujercitas, Ladybird) y es probablemente el guión más gracioso que he leído en mi vida. Hay una canción con un baile de 60 personas con todo el elenco. Solo tengo la instrumental, porque han empezado los ensayos, pero me encantaría que considerases coescribirla y aparecer en ella. Honestamente, creo que la película va a ser increíble. La canción no saldrá hasta mediados de 2023”.

La cantante no solo es una de las voces que ponen música a la película, también tiene un papel protagonista como Barbie Sirena. De hecho, ya se han compartido imágenes de ella caracterizada como sirena azul, morada y rosa.

Una banda sonora llena de estrellas

La selección musical de la banda sonora de Barbie, firmada por el productor Mark Ronson, ganador de siete Premios Grammy y un Premio Oscar, está a la altura del reparto y de las pretensiones de éxito de la cinta.

A Dua Lipa y Nicki Minaj se unen un buen número de grandes artistas del panorama musical internacional como Lizzo, con el tema Pink, Billie Eilish, que canta What Was I Made For?, y Karol G —como única representación hispana—, que interpreta junto a Aldo Ranks la canción Watati.

A ellos también se ha unido la banda femenina de K-pop Fifty Fifty con Barbie Dreams.

Con este catálogo de artistas que interpretan 16 temas originales, Warner Bros ha lanzado la banda sonora bajo el título Barbie: The Album, de la que espera el mismo éxito que la película.

1. Dance the Night , Dua Lipa

, Dua Lipa 2. Barbie World , Nicki Minaj y Ice Spice

, Nicki Minaj y Ice Spice 3. Speed Drive , Charli XCX

, Charli XCX 4. Watati , Karol G con Aldo Ranks

, Karol G con Aldo Ranks 5. What Was I Made For? , Billie Eilish

, Billie Eilish 6. Journey to the Real World , Tame Impala

, Tame Impala 7. Pink , Lizzo

, Lizzo 8. I’m Just Ken , Ryan Gosling

, Ryan Gosling 9. Hey Blondie , Dominic Fike

, Dominic Fike 10. Home , Haim

, Haim 11. Forever & Again , The Kid Laroi

, The Kid Laroi 12. Silver Platter , Khalid

, Khalid 13. Angel , PinkPantheress

, PinkPantheress 14. Butterflies , Gayle

, Gayle 15. Choose Your Fighte r, Ava Max

r, Ava Max 16. Barbie Dreams , Fifty Fifty con Kali

, Fifty Fifty con Kali 17. Man i Am, Sam Smith

Ken también canta

A finales del mes de mayo, coincidiendo con el lanzamiento del trailer oficial, Warner Bros también compartió el soundtrack de la cinta con una gran sorpresa: la inclusión Ryan Gosling dentro de la banda sonora.

El actor canadiense ya demostró sus cualidades vocales en la película La La Land cantando a dúo con Emma Stone, y en Barbie tiene su propio número. Interpreta I’m Just Ken. Antes lo había hecho interpretando You always hurt the one you love, la canción principal de la película Blue Valentine, que le valió una nominación al Globo de Oro.

La faceta musical del marido de Eva Mendes no se limita a estas dos películas. Cuando era un niño versionó temas junto a Justin Timberlake en su etapa como chico Disney. Años más tarde, en 2007, Gosling lanzó un disco en solitario titulado Put Me In the Car y poco tiempo después formó la banda indie Dead Man's Bones con su amigo el también actor Zach Shields, con el que lanzó un único disco en 2009.