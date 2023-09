María Casado y su novia Martina diRosso ya son madres de su primera hija

A sus 45 años, María Casado acaba de dar a luz a su primera hija.

La conocida periodista se ha convertido en madre junto a la cantante Martina diRoso, con la que después de tres años de relación se lanzó a formar una familia.

La pequeña Daniela nacía el pasado martes 29 de agosto, pero sus madres quisieron esperar un par de días para dar la gran noticia a sus seguidores en las redes sociales.

"Soy Daniela… una nueva malagueña… . Gracias por mandarle a mis mamis tanto cariño estos días. Me encanta mi familia...", decía el post en el que la pareja añadió que la pequeña midió 51 centímetros y pesó poco más de tres kilos y medio.

La periodista fue relatando a cuenta gotas cómo se desarrolló su embarazo. Compartió alguna ecografía desvelando que iba a ser una niña y más de un posado presumiendo de barriguita.

Tanto ella como Martina de Rosso, de 33 años, se mostraban exultantes por la llegada de su primogénita. La llegada de Daniela a sus vidas pone la guinda a un amor que han vivido intensamente desde el primer momento.

María Casado renunciaba a su plaza fija en TVE para mudarse a Málaga, su ciudad natal, y encontrar allí la estabilidad que buscaba antes de poner en marcha su proyecto de maternidad.

El pasado mes de febrero contó que se había quedado embarazada gracias a un proceso de fecundación in vitro en una clínica de Marbella.

Ahora mismo trabaja en junto a Antonio Banderas en el Teatro Soho de la ciudad. Con ella se marchaba su madre, un "reagrupamiento familiar" que la hizo muy feliz, tal y como le relató a la revista Shangai.

"Me ha cambiado la vida. Este año me he dedicado a mí, estoy más serena y tranquila. Pienso que desde la naturalidad se pueden romper muchos techos y suelos de cristal que todavía hay por ahí. Después de mucho tiempo, he apostado por mí, por montar mi familia, por hacer el reagreupamiento familiar", contaba en la portada en la que posó primera vez como abanderada LGTBI.

Una "locura maravillosa" que le impidió ocultar su estado de plena felicidad al lado de Martina DiRosso, a la que conoció a través de una amiga en común. Su relación se hizo oficial cuando acudieron juntas a los Goya 2021. "A su lado he conocido lo que yo pensaba que era el amor de verdad. Ahora tengo esa inmensa suerte", confesaba al mismo medio.