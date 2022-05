María León: adoración por su madre, sus parejas y por qué recogió un premio sin bragas

María León acaba de lanzar El universo de Oliver, su nueva película que protagoniza junto a Salva Reina . Pero más allá de sus papeles en el cine, la televisión y el teatro, María es una mujer de 37 años que no quiere perder sus orígenes.

María León Barrios viene de una familia de artistas. Junto a su hermano, el actor y director Paco León, han visto cómo su madre Carmina ha seguido los pasos de sus hijos —y no al revés como suele ocurrir— y se ha terminado dedicando también al mundo de la interpretación.

María debutó en la serie adolescente SMS en 2006, dando vida a Leti. Le siguieron varios papeles en series como Hospital Central, Cuenta atrás, e incluso hizo una aparición en Aída, serie que encumbró a su hermano.

Pero sin duda, su gran año fue 2011. Su papel de Pepita en La voz dormida hizo que se llevara ese mismo año el Goya a Mejor actriz revelación y la Concha de plata a Mejor actriz en el Festival Internacional de San Sebastián.

El motivo por el que recogió su premio sin bragas

Fue precisamente en San Sebastián donde la actriz protagonizó un momentazo al plantarle un beso en los labios a la actriz china Bai Ling. Pero su osadía fue más allá: recogió el premio sin bragas.

Así lo explicó poco después a la revista Fotogramas: "Recogí la Concha sin bragas. Como llevaba un Dior y unos Jimmy Choo que no podían ser más maravillosos, necesitaba algo que me acercara a la tierra, porque iba a levitar, y en el último minuto me las quité y se las di a mi acompañante".

¿El motivo? Necesitaba algo que le hiciera volver a conectar con ella misma entre tanto lujo: "Fue mi manera de estar conectada con lo mío, de saber de dónde vengo".

Bai Ling y María León // Getty

Su madre Carmina, su gran confidente

María se deshace en halagos hacia su familia cada vez que tiene ocasión, en especial hacia su hermano y su madre. Pero sin duda, la conexión que tiene con su progenitora es algo muy especial, ya que asegura que para ella es una gran amiga y confidente.

"Yo le cuento todo. Le cuento a la hora que me acuesto, a la hora que me levanto, a dónde voy, con quién voy...", reveló en una entrevista para La Voz de Galicia.

"A veces es guay, porque la tratas como una amiga, pero otras veces es un poquito impertinente, porque te dice muchas veces: 'Ten cuidado con la cartera, ten cuidado con las llaves, no te fíes de nadie..", añadió divertida reconociendo que, al fin y al cabo, una madre siempre tiene su función de proteger.

María León en el amor: sin definiciones ni ataduras

Si hay algo que María León lleva en la más absoluta privacidad es su vida sentimental. La actriz no suele hablar de ello en las entrevistas ni vemos rastro de sus relaciones de pareja en sus redes sociales, centrándolas principalmente en contenido sobre su trabajo.

De lo que sí que ha hablado es sobre cómo entiende ella el amor. María ha asegurado en más de una ocasión que se enamora "constantemente" de todo, pero que tiene una visión muy libre sobre las relaciones, huyendo completamente de construcciones tradicionales.

"Yo soy muy libre. Intento vivir siempre como quiero, o por lo menos, como me apetece en el cuerpo", explicó a La Voz de Galicia con motivo del estreno de su película Donde caben dos, en 2021.

"Yo creo que ponerse límites, poner nombres a las cosas, es algo muy antiguo y que viene de la religión. Quiero pensar que cada vez es menos el nombre y más la experiencia, que hay que vivirla", sentenció.

Su relación con Juan Molina y su tonteo con Diego Osorio

La única relación confirmada que se le ha conocido a María León es la que mantuvo con el fotógrafo y cámara Juan Molina. La pareja se vio junta por primera vez en los premios Fotogramas, en febrero de 2014, y poco después se les vio paseando su amor por la costa gaditana ese mismo año.

María y Juan se conocieron durante el rodaje de la serie Allá Abajo, serie que ella protagonizaba y en la que él trabajaba como cámara. La relación se prolongó durante más de tres años, y aunque no se sabe exactamente cuándo fue la ruptura, en 2019 María declaró que estaba soltera.

María León y Juan Molina // Gtres

Un año antes de empezar su relación con Juan, en 2013, a María se le relacionó con el actor y director Diego Osorio. Los rumores saltaron cuando se les vio juntos en el Mutua Madrid Open, donde se dedicaron gestos cariñosos y miradas cómplices.

Si bien ninguno de lo dos llegó a confirmar una relación sentimental en ningún momento, ambos se elogiaron mutuamente cuando la prensa les insistía para que hablasen del otro.