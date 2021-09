María León protagoniza la brutal crítica a la fama de C. Tangana y Alizzz en 'Ya no vales'

María León, C. Tangana y Alizzz en el vídeo de 'Ya no vales' // Canadá

Alizzz es el artífice de gran parte de los éxitos de C. Tangana. Y no solo desde el aclamado El Madrileño, el productor catalán y Pucho llevan trabajando más de cinco años juntos.

Y desde hacemos Alizzz nos está sorprendiendo mostrando su faceta musical como cantante, en lugar de estar al otro lado. Y no le está yendo nada mal, Tras el éxito de El encuentro con Amaia, llegaron Ya no siento nada, Salir y ahora le toca el turno a Ya no vales, canción para la que vuelve a contar con la colaboración de su inseparable Pucho.

Una brutal crítica a la fama y como la industria del entretenimiento lleva a lo más alto a un artista para luego bajarla a los infierno. María León es la protagonista del videoclip dirigido por Felix Bollain de Franceschi y producido por Canadá.

La actriz encarna a una estrella en declive que tiene que recurrir a programas de salseo en televisión para discutir con otros colaboradores, entre los que se encuentran los propios C. Tangana y Alizzz.

LETRA 'YA NO VALES', DE ALIZZZ Y C. TANGANA

Uh-ih-uh-uh, yah

Ya no vales

Uh-ih-uh-uh, yah

Ya no vales

Creías que no te iba a pasar (Y pasó, pasó, pasó)

Que la magia no se te iba a acabar (Se acabó, se acabó, se acabó)

Tú nunca estaría' pa' 'trás (Que siempre te iban a recordar)

De repente ya no vales pa' na', pa' na', pa' na'

Ya no vales

Uh-ih-uh-uh, yah

Ya no vales

Uh-ih-uh-uh, yah

Ya no vales (Ey)

Alguna má' joven y más guapa que tú

Hueles a cerra'o, nunca má' serás cool

Prueba con la tele, métete en Canal Sur

Opérate la cara hasta que no seas tú

Creí que mi talento moriría más lento

Ojalá os muráis to' los que aún sabéis hacerlo

He proba'o a copiar to' lo que hacían el resto

Pero todo' los que empiezan van quitándome el pues—, nah (No)

Uh-ih-uh-uh

Ya no vales

Uh-ih-uh-uh

Ya no vales (No)

Uh-ih-uh-uh

Ya no vales

Uh-ih-uh-uh, yah

Has perdido engage con los fans

No te reconocen al pasar (Al pasar)

Bajan los números, has compra'o likes

Te has queda'o viejo, deja de llorar (Ya no vales)

Mmm, creías que no te iba a pasar (Y pasó, pasó, pasó)

De repente ya no vales pa' na', pa' na', pa' na' (Nada, ya no vales)

Ya no vales (No)

Uh-ih-uh-uh

Ya no vales (No)

Uh-ih-uh-uh

Ya no vales (Ya no vales)

Uh-ih-uh-uh

Ya no vales (No)

Uh-ih-uh-uh, yah

Ya no vales