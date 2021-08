María del Monte, devastada tras la muerte de su madre Bibiana Algaba: "Espero que me dé fuerzas"

La cantante María del Monte vive uno de los peores momentos de su vida. A la muerte de sus hermanos Juan Carlos y Antonio –a los 65 y 62 años, respectivamente– a causa del Covid, se ha sumado el fallecimiento de su madre, Bibiana Algaba, a los 96 años tras una larga enfermedad.

Acompañada de sus familiares y amigos, María del Monte se ha despedido de su madre, después de que la noticia saliera a la luz este sábado y de que muchos personajes públicos comenzaran a mostrar sus muestras de afecto hacia la cantante. "Se ha ido tranquilita en casa, llena de amor, de lo que ha tenido siempre y espero que me dé fuerzas", aseguraba la cantante devastada tras atender a los medios.

Según han explicado fuentes cercanas, la artista estaba muy unida a su madre y convivía y cuidaba de ella desde hace años. Además, madre e hija mantenían un particular vínculo, especialmente después del fallecimiento de su padre, una muerte que María del Monte nunca logró superar y que la mantuvo apartada de los escenarios durante muchos años.

El tercer golpe para la cantante

El fallecimiento de su madre es el tercer golpe para la cantante en poco más de año y medio. Esta devastadora noticia se suma así a los fallecimientos de su hermano Antonio Tejado, en abril de 2020, y de Juan Carlos Tejado, en mayo de este mismo año, ambos a causa del coronavirus.

"Eres mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi refugio... mi vida. Sé que estás bien, que estás con papá, a quien tanto echabas de menos. Nada será lo mismo sin ti, no puede ser nada igual", escribía María del Monte hace un año en su cuenta de Instagram.

La cantante reconoció que, tras el fallecimiento de su hermano durante la primera ola de coronavirus, la familia decidió no contarle la noticia a su madre para protegerla y evitar su sufrimiento durante sus últimos momentos de vida. "Cómo hago yo pasar a mi madre con 95 años por esto. Me lo estoy comiendo. No me queda otra", explicaba Del Monte.