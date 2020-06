Mario Casas culmina su cumpleaños con un selfie aéreo en familia

En pleno proceso de desescalada, Mario Casas cumple 34 años. Poco falta para alcanzar la 'nueva normalidad' y el actor se ha adaptado a las circunstancias para poder celebrarlo.

En primer lugar, el actor invitó a su gente más cercana a cenar a un restaurante madrileño donde nos consta, gracias las redes sociales, que hubo globos, comida, bebida y una ducha de champán que dejó a más de uno calado hasta los huesos. Sus hermanos Sheila y Óscar no quisieron perdérselo y gracias a las cuentas de fans podemos ver los momentos que los protagonistas publicaron en sus stories.

En segundo lugar y aprovechando el buen tiempo de este mes de junio, Mario Casas y los suyos montaron su fiestecita particular en el jardín de su casa, donde se pusieron las botas con una barbacoa no apta para vegetarianos. El propio Mario cogió las riendas del cocinado luciendo un delantal en el que se leía 'Cocina en Casa con Mario Casas'. Entre los invitados pudimos ver a Lorena Van Heerde y el cirujano Rafik, que no quisieron perderse los 34 años de Mario Casas.

Uno de los momentos más tiernos fue cuando hubo que soplar las velas, algo que Mario hizo con el más pequeño de la casa, Daniel.

Para culminar la celebración por todo alto, Mario Casas y los suyos posaron tumbados en el suelo para un vídeo selfie a vista de dron que ya se ha convertido en un recuerdo fantástico.