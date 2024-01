Mónica Cruz y Alejandro Sanz, una relación a escondidas que Jaydy Michel y Raquel Perera celebran

Su romance salió a la luz a raíz del cumpleaños del artista.

Alejandro Sanz sopló las velas de su 55 cumpleaños rodeado de grandes amistades en una fiesta con temática cabaret organizada en el Teatro Barceló de Madrid y a la que no faltaron grandes amigos como Pablo López, Niña Pastori, Manuel Carrasco... Y la que parece ser la amiga más especial del de Moratalaz, Mónica Cruz.

Al día siguiente, las revistas del corazón titulaban la noticia como la confirmación de que eran una "pareja sorpresa".

Mónica Cruz, la nueva ilusión de Alejandro Sanz: "Ni él ni ella lo quieren desmentir"

¿Fin de año juntos?

No existen pruebas que demuestren su relación, pero al parecer las cabeceras aseguraronn que llevaban tiempo detrás de esta información. La revista Diez Minutos apuntó que llevan "juntos desde verano" y destapó los planes de la pareja para "pasar el Fin de Año juntos en la Finca de él, en Extremadura".

Repasando las publicaciones de Sanz en Instagram, el cantante pasó allí la última noche del 2023, pero ni rastro de la hermana de Penélope Cruz en sus fotos. Aun así, el título que eligió para el álbum familiar es revelador "Los inviernos a sol, son calientes con la gente que te cuida y que más quieres…"

Por su parte, Mónica Cruz también compartió una instantánea el 31 de diciembre. "Despedimos el año mirando al futuro con alegría, optimismo, y, por supuesto, rodeados de la MEJOR compañía, que siempre es peluda y tiene cuatro patas", escribió junto a una foto con sus dos perros.

No está claro que la imagen haya sido tomada en la finca de Sanz, pero los comentarios del post llaman mucho la atención. Tanto Jaydy Michel como Raquel Perera, exparejas de Alejandro Sanz, felicitaron a Mónica.

"Feliz año bella a ti y esos peluditos bellos!!!", decía la madre de Manuela, la primogénita del cantante. "Feliz año a toda la family!", comentaba Perera, con el que el cantante compartió 14 años de amor y dos hijos, Dylan y Alma. Con esto, no cabe duda de que si el amor entre Mónica y Sanz es una realidad, sus exparejas dan el visto bueno a este amor.

También coincidieron en Sevilla durante la Semana de los Latin Grammy 2023, cuando la capital hispalense se convirtió en capital de la música latina. Sanz, que se hospedó en reconocido el Alfonso XIII, actuó en la gala cantando un acústico de Corazón Partío.

Y no solo eso. La prensa mantiene que este verano han pasado días de vacaciones juntos en Cantabria.

Citas a solas y Mónica Cruz fija en los conciertos

Otra de las informaciones que rula por las redacciones apunta a que la actriz se ha camuflado entre el público en varios de los conciertos que Sanz ha llevado a cabo este año en España.

"Han sido 100 conciertos. En cada uno han pasado cosas bonitas, feas, raras. Digo en lo personal. Pero, la verdad, es que en cada uno de esos conciertos me he curado. Gracias a cada una de las personas que me habéis acompañado. Nunca olvidaré esta gira. He aprendido tanto… sobre todo a que no hay como desnudar el alma en cada canción”, escribía el cantante el pasado 16 de diciembre en su cuenta de X.