Max George, The Wanted, echa pestes sobre 'One Direction'

Max George, miembro de The Wanted, no ha estado muy afortunado en sus últimas declaraciones sobre sus competidores más directos, One Direction. La guerra parece haber comenzado para las dos bandas inglesas... ¡A ver quién ganará la batalla!

Hace relativamente poco, Louis Tomlinson, integrante de One Direction, estuvo de compras y aprovechó para leer de forma ‘animada’ una guía no oficial del grupo The Wanted. El cantante fue fotografiado burlándose de la banda. Según ha afirmado Daily Mail, el joven no paro de reírse mientras ojeaba el libro. Esto no debió sentar nada bien a los chicos de The Wanted, ya que uno de sus miembros no se ha mordido la lengua.



Max George, de The Wanted, que está a punto de comenzar su gira por Australia, ha querido dejar en mal lugar a sus contrincantes. El cantante se ha quedado de lo más a gutos, afirmado que: “No somos el mejor grupo (…) pero todos podemos tocar instrumentos. No queremos ser una banda de chicos estereotipada”. Ahí fue el primer golpe. El siguiente llegó cuando criticó, de forma muy clara, la forma de bailar de los chicos de One Direction.



Quizá la proximidad de los premios MTV Video Awards 2012 esté poniendo a las dos bandas en un estado de nervios que no se dan cuentan de lo que dicen, ya que ambas se enfrentan en la categoría de ‘Mejor Artista Revelación’. Lo que podría quedarse en una lucha encima de los escenarios, parece que los chicos de ambas bandas han querido sacarlo de su lugar. ¿Quién ganará esta batalla?