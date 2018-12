Meghan Trainor cumple 25 años, ¡felicidades!

El padre, el abuelo y los tíos de Meghan Trainor se dedicaban a la música, así que había muchas probabilidades de que la joven llevase el talento en la sangre.

Después de estudiar formación musical y dar un par de conciertos en bodas, con 16 años se mudó a Nashville con la expectativa de encontrar su hueco en la música.

Firmó con Epic Records y fue en 2014 cuando la artista se dio a conocer internacionalmente, posicionándose como una de las revelaciones musicales del año. Sin duda, su tema 'All about that bass', un tema sobre la 'autoaceptación' que supuso su salto al estrellato. El tema está incluido en su primer EP, titulado 'Title', y se posicionó como número 1 de Billboard en Estados Unidos. Le siguieron países como Australia, Canadá, Dinamarca o Nueva Zelanda. 'All about that bass' tiene dos Grammys: Canción del Año y Grabación del año. Su segundo sencillo, 'Lips Are Movin', seguía los pasos del primero.

Su colaboración con Charlie Puth para el tema 'Marvin Gaye' permaneció 4 semanas como número 1.

En 2016 se llevó el Grammy a Mejor Artista y comenzaron a salir sus nuevos singles: 'Thank You', 'Me Too' y NO incluidos en el disco 'Thank You'.

Trainor ha pasado estos últimos años por un momento delicado, en el que tras dos operaciones pensó que su voz se apagaría y no podría volver a cantar. Pero a principios de 2018 volvía con las pilas puestas, la energía recargada y un tercer álbum, 'Treat Myself', que pronto verá la luz. En teoría sale a la venta el próximo 25 de enero. De momento podemos escuchar los singles 'Let You Be Right', 'No Excuses' y 'Treat MySelf'.