Los mejores (y más impactantes) looks de la alfombra roja de los Premios Grammy 2025

El glamour vuelve a iluminar Los Ángeles en la alfombra roja de los Premios Grammy, que se celebraron este domingo en el Crypto Arena de la ciudad y sirvieron para recaudar fondos para los afectados por los desvastadores incendios de la ciudad.

Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Miley Cyrus, Taylor Swift y Billie Eilish destacaron en una pasarela llena de originalidad y no exenta de polémica. Bianca Censori, la mujer de Kanye West, no dejó nada a la imaginación con un look totalmente transparente. Repasamos los looks más impactantes.

Sabrina Carpenter sacude las plumas

Evocando al viejo Hollywood, la cantante de 25 años eligió un vestido azul bebé personalizado de JW Anderson, con la espalda descubierta. Complementó su look con joyas de Chopard, incluyendo un impresionante diamante de 50 quilates de la colección Garden of Kalahari. Se llevó el Grammy a Mejor Album Pop.

Sabrina Carpenter en los Grammy 2025 | Getty

Lady Gaga, rollo gótico

Lady Gaga, ganador del Grammy a Mejor Duo con Bruno Mars, sorprendió con un estilo gótico que rendía homenaje a la moda victoriana. A sus 38 años, la cantante optó por un vestido de alta costura de Vivienne Westwood, que incluía un corsé de cuero con encaje, un cuello alto y hombreras marcadas, complementado con una larga falda de tafetán.

Lady Gaga en los Premios Grammy 2025 | Getty

Taylor Swift, todo al rojo

Taylor Swift, que tenía seis nominaciones pero se fue a casa con las manos vacías, eligió un vestido rojo rubí de Vivienne Westwood, adornado con más de 60 quilates de rubíes de Lorraine Schwartz. Completó su look con tacones Casadei y una cadena de pierna que llevaba un charm con la letra "T", un posible homenaje a su novio, Travis Kelce. En los labios, en color rojo, que recordó a la era de su álbum Red.

Taylor Swift en la alfombra roja de los Premios Grammy 2025 | Getty

Vintage y alta costura Chappel Roan

La ganadora del Grammy a Mejor Nuevo Artista, lució un vestido vintage de alta costura de Jean Paul Gaultier, inspirado en las bailarinas de Edgar Degas. El diseño incluía una falda de tul en tonos pastel y un corsé ajustado, además de un tocado de plumas y guantes turquesa.

Chappel Roan en los Premios Grammy | Getty

Miley Cyrus apuesta por el cut out

Miley posó con un vestido de cuero negro de Saint Laurent, con escote halter y un atrevido corte en el abdomen que resaltaba su figura. Además, se llevó a casa el Grammy a la Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Country por su trabajo con Beyoncé.

Miley Cyrus en los Premios Grammy 2025 | Getty

Billie Eiilsh, muy sobria

La intérprete eligió un conjunto de pantalón y chaqueta de estilo marinero, complementado con zapatos de charol de Prada.

Billie Eilish en los Premios Grammy | Getty

El brillo platino de Beyoncé

Beyoncé, que se ha convertido en la primera mujer negra que gana el Album del Año, deslumbró con un vestido dorado de alta costura de Schiaparelli, adornado con detalles brillantes y realzado con el tinte platino de su larga melena. Completó su look con guantes y pendientes XXL.

Beyoncé en los Premios Grammy 2025 | Getty

Bianca Censori, desnuda, levanta la polémica

Una vez más, la mujer de Kanye West causó revuelo con su look completamente transparente, que mostró su cuerpo casi desnudo ante la prensa y el público. Su atuendo consistía en un vestido que dejaba poco a la imaginación que completó con un abrigo de piel negro. A esta polémica se le suma que el rapero no acudió a la ceremonia de entrega, por lo que se insinúa que el artista podría haber sido expulsado de los Grammy.

Bianca Censori y Kanye West en los Grammy 2025 | Getty

Shakira, con toques bohemios

La cantante, una de las protagonistas de la noche gracias a su espectacular actuación, eligió un vestido de Etro que combinaba un body negro y naranja con una falda transparente adornada con cuentas y detalles florales, lo que le daba un punto bohemio.