Lady Gaga lanza 'Abracadabra', el nuevo single de su próximo álbum 'Mayhem'

Lady Gaga estrenó este domingo el videoclip de su nuevo sencillo Abracadabra, con una estética que guiña a su era oscura de The Fame Monster y marca la vuelta a sus orígenes con su álbum Mayhem.

El rojo, blanco y negro, propios de la estética que caracterizó a éxitos como Alejandro o Bad Romance, toman forma en el nuevo videoclip que fue presentado en una de las pausas publicitarias de la 67º edición de los Grammy. Además, como ya indicó en una entrevista con la revista Variety , la artista se ha inspirado en música "alternativa de los 90, electro-grunge, melodías de Prince y Bowie, guitarra y actitud, líneas de bajo funky, dance electrónico francés y sintetizadores analógicos".

La cantante anunció que estrenaría su nuevo videoclip durante la gala de los premios más prestigiosos de la música tras el lanzamiento del nombre de su séptimo disco de estudio, titulado Mayhem en el que retoma sus inicios musicales y tiene previsto ver la luz el próximo 7 de marzo.

"El álbum comenzó cuando me enfrenté a mi miedo de volver a la música pop que amaban mis primeros fans", dijo en un comunicado emitido por Universal Music.

El proyecto, producido por Gaga, Michael Polansky, Andrew Watt, Cirkut y Gesaffelstein, contará con 14 temas, entre los que se incluyen los previamente lanzados Disease y Die With a Smile.

Letra Abracadabra de Lady Gaga:

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Pay the toll to the angels

Drawing circles in the clouds

Keep your mind on the distance

When the devil turns around

Hold me in your heart tonight

In the magic of the dark moonlight

Save me from this empty fight

In the game of life

Like a poem said by a lady in red

You hear the last few words of your life

With a haunting dance, now you're both in a trance

It's time to cast your spell on the night

"Abracadabra, amor-oo-na-na

Abracadabra, morta-ooh-ga-ga

Abracadabra, abra-oo-na-na"

In her tongue she said, "Death or love tonight"

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Feel the beat under your feet, the floor's on firе

Abracadabra, abracadabra

Choose the road on the wеst side

As the dust flies, watch it burn

Don't waste time on a feeling

Use your passion, no return

Hold me in your heart tonight

In the magic of the dark moonlight

Save me from this empty fight

In the game of life

Like a poem said by a lady in red

You hear the last few words of your life

With a haunting dance, now you're both in a trance

It's time to cast your spell on the night

"Abracadabra, amor-oo-na-na

Abracadabra, morta-ooh-ga-ga

Abracadabra, abra-oo-na-na"

In her tongue she said, "Death or love tonight"

Abracadabra, abracadabra

Abracadabra, abracadabra

Feel the beat under your feet, the floor's on fire

Abracadabra, abracadabra

Phantom of the dance floor, come to me

Sing for me a sinful melody

Ah, ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah, ah (Rah)

"Abracadabra, amor-oo-na-na

Abracadabra, morta-ooh-ga-ga

Abracadabra, abra-oo-na-na"

In her tongue she said, "Death or love tonight