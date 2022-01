Melody, 20 años después de 'El baile del gorila': qué hace ahora, quién era su novio y cuál es su verdadero nombre

FUE INVITADA Y CONCURSANTE DE 'TU CARA ME SUENA'

El verano de 2001 fue el verano de El baile del gorila. Fue cuando conocimos a Melody, una niña de 11 años que nos enseñó a bailar siguiendo el ritmo de los primates.

Aquel verano fue el principio de una carrera musical que 20 años después, ya con 31 años, no ha abandonado. A la cantante de Sevilla, cuyo verdadero nombre es Melodía Ruiz Gutiérrez, el ritmo le corre por las venas. Su padre es el músico Lorenzo Ruiz Molina, miembro del grupo los Kiyos, con quien ha compartido escenario en numerosas ocasiones. Y su hermano es Eleazar Ruiz, con quien formó el grupo Melek 2.

Melody: brillante trayectoria artística

El baile del gorila fue su primer gran hit, al que nunca le ha dado la espalda. "Es un temazo. Creo que nunca se va a pasar de moda. Se sigue cantando y se sigue compartiendo. Me siento superorgullosa de lo que se ha conseguido con esta canción, de lo que es y lo que significa para mucha gente y para muchos niños", decía el pasado agosto en una entrevista con El País.

Tal es su orgullo, que hoy aún sigue cantando el tema y bromea con él en sus historias de Instagram. Sin embargo, este no es el único éxito de la pequeña cantante. Melody tiene su propio sello discográfico. "Decidí grabar por mi cuenta porque creo que era lo más sano, lo mejor para seguir ahí. Y creo que hemos acertado bastante", contó en esa misma entrevista.

En este tiempo, Melody ha lanzado seis álbumes en los que ha cantado pop, baladas, rock y hasta reguetón. El último disco se publicó en 2014 bajo el título de Mucho camino por andar, donde se incluyen algunas de sus canciones más famosas como Escrito en la pared, Mi nombre está en tu piel, o el sencillo que bautiza el propio disco. Después siguió publicando sencillos, dos de los últimos son: Rúmbame, lanzado en el año 2020, y Sin ley, que llegó en septiembre de 2021 con intención de ser todo un hit.

También en el terreno musical, pero televisivo, hay que destacar que en 2013 Melody se convirtió en la primera invitada de la primera edición de Tu cara me suena. Fue tal su éxito que se convirtió en concursante de la tercera temporada del concurso. Fue la ganadora de su edición.

Melody también ha prestado su a la banda sonora de películas Disney como Hércules, o para telenovelas como Mujeres apasionadas. También trabaja de modelo, ha sido imagen de importantes marcas de belleza y tuvo un videoblog para compartir su día a día con sus seguidores.

¿Quién es Gabriel Coronal, su expareja?

Melody está soltera, feliz y centrada en la música. Es una de las declaraciones que hizo después de que en febrero de 2021 se conociese que la cantante y su novio, Gabriel Coronal, habían roto. "Ya no tengo novio. Ahora estoy soltera porque dicen que está de moda", confirmó ella misma, y aseguró que la distancia ha sido un gran problema, unida a la pandemia, había sido un problema para la relación que iniciaron en 2018.

"Estoy bien, centrada en mi música. La vida me ha mostrado en estos meses lo que necesito y lo que no necesito, y lo que quiero y lo que no quiero", aseguró en ese momento.

Gabriel Coronal es un actor, cantante, modelo, y músico venezolano de 34 años, que cuenta con una extensa carrera artística y musical. Como actor ha participado en series como Somos tú y yo (2007), Somos tú y yo: un nuevo día (2008), y en telenovelas como Relaciones peligrosas, Marido de alquiler, Reina de corazones, y El señor de los cielos. Su primer disco, Desnudo, vio la luz en el año 2013, y sus sencillos más conocidos Chao Pescao y Echar pa’ alante fueron lanzados en 2018.

Fue ese mismo año la primera vez que el actor venezolano habló públicamente de su novia, ahora expareja, Melody. ¿El mejor momento para presentarla oficialmente? El lanzamiento de uno de los singles de la cantante. “Qué buena canción y qué buen vídeo", comentó Gabriel Coronal en su publicación a través de su cuenta de Instagram. Días después publicó una fotografía de los dos besándose, y en el pie de foto una declaración de amor: “Te amo”.

La cantante también confirmó la relación durante una entrevista con Toñi Moreno en la que se mostró profundamente enamorada. En ella declaró que se entendía muy bien con el actor: "Es bellísimo, es un gran actor, un artista maravilloso, lo quieren en toda América Latina y Estados Unidos, pero para mí lo más importante es la belleza del interior".

Seis años después llegó la ruptura que el actor confirmó hablando del problema de la distancia. "La misma distancia nos ha separado un poco. Seguimos en contacto, es una maravillosa persona, no tengo nada malo que decir de ella, pero sí ha sido muy complicado el tema de la distancia y más en pandemia, que no se puede viajar", contó el artista.

Aquí puedes ver a la pareja cuando aún estaba junta.