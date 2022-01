El lado más personal de Anabel Alonso: madre a los 55 años con su pareja Heidi Steinhardt, boda sorpresa y el fallecimiento de sus hermanos

Anabel Alonso es una de las actrices españolas más activas de las redes sociales. No solo comparte fotos de sus trabajos o su familia en Instagram, Alonso no se calla nada en Twitter, la aplicación donde contesta a haters, políticos y no teme entrar en debates sociales o económicos.

Hace ya años que alcanzó la popularidad, un éxito que le llegó sobre todo gracias a su papel en la serie 7 Vidas. Dio las Campanadas en 2007 junto a Ramón García y ha participado en infinidad de películas, entre las que se encuentran Kika (junto a Verónica Forqué), Los Moños o El Crimen del cine Oriente.

En la telenovela de Antena 3 Amar es Para Siempre interpreta a Benigna Castro.

En televisión ha trabajado también en otras tantas series, como La Familia Mata o Tal para Cual, pero sin duda hay que destacar su faceta humorística y los programas y monólogos que tiene a sus espaldas. El Club del Chiste, El Club de la Comedia o Los Irrepetibles son algunos de ellos.

Uno de sus papeles más recordaros es el de Dory en Buscando a Nemo, película en la que puso voz al entrañable y desmemoriado pez.

Madre a los 55 años junto a su pareja Heidi Steinhardt

La actriz dio la bienvenida a su primer hijo, Igor, en plena desescalada del confinamiento de 2020. "Lo que he dicho más de una vez; como es algo que ya no entraba en mis planes ha sido como un regalo, estoy feliz, estoy como en una nube. No puedo pedir más. Además, está muy bien el bebé, está muy bien la madre y por ahora es muy tranquilo la verdad", contó a la prensa sobre su hijo, que nació el 24 de mayo de 2020.

Alonso había hablado con anterioridad de la posibilidad de adoptar, pero fue finalmente su pareja, la dramaturga argentina Heidi Steinhardt, la que se quedó embarazada de su hijo. Así, Anabel Alonso se convertió en madre con 55 años junto a su chica, que en ese momento tenía 42.

En su cuenta de Instagram compartió su felicidad por la llegada de su retoño, del que nunca ha compartido la imagen de su rostro pero con el que sí a hemos visto jugando en la playa, paseando o haciendo carantoñas en casa.

Su mujer Heidi Steinhardt

Anabel Alonso y Hedi Steinhardt llevan juntas cerca de una década. Se conocieron en 2013 en el trabajo. Anabel Alonso se puso a las órdenes de la argentina en la obra de teatro Lastres, que se representó en el Teatro de Bellas Artes de Madrid.

Ahí empezó su relación, aunque no salió a la luz hasta cuatro años después. En 2017 Alonso contó que llevaba cuatro años viviendo con una mujer.

No había hablado antes de su condición sexual porque, según dijo, no lo consideraba necesario. "Siempre lo he llevado con normalidad, nunca lo he ocultado", dijo en una entrevistas en El Mundo, en la que remarcó: ""Nunca digo si estoy con tal o con cual. Hago mi vida. Pero lo mismo haría si estuviera con un tío, eh”.

Un año antes habían estrenado en el Teatro del Arte de la capital su primer proyecto profesional juntas: El trombo metálico, una obra que Steinhardt ya había dirigido con éxito casi diez años antes en Buenos Aires, en 2007.

Mucho después, en julio de 2021, hizo otra confesión ante la cámaras de Telemadrid. "Estoy muy enamorada", contó en una entrevista en la que también reveló que se casaron en agosto de 2020. La entrevista también le sirvió para contar cómo y cuándo se dio cuenta de que le gustaban las chicas. "La primera vez que me enamoré fue de una mujer", reveló la intérprete, que contó que vivió esta situación con total normalidad.

La trágica muerte de su hermana

Dedicada desde sus inicios al humor, Anabel Alonso ha pasado por muy duros momentos a lo largo de su vida. Sus dos únicos hermanos, ambos mayores que ella, fallecieron cuando no habían cumplido 10 años. "Fui la única que me quedé", contó la actriz en enero de 2021 en Sábado Deluxe.

“Un año antes de nacer yo se murió mi hermano, a los nueve años, de un linfoma. Y cuando yo tenía dos años, se murió mi hermana con 10, de leucemia”, explicó sobre las muertes desencadenadas por problemas genéticos. "Tras la muerte de mis dos hermanos, mis padres tenían miedo de perderme a mí también. A mí me estuvieron haciendo análisis de sangre cada tres meses hasta los 17 años”, recordó.

Pese a esta situación, Anabel Alonso no pasó una infancia dura. “No tengo un recuerdo de un hogar lúgubre y triste, me llevaban a la feria… pero a mi madre no la he oído cantar en la vida”. Lo que sí ocurrió fue que sus padres borraron el recuerdo de sus otros dos hijos para soportar el dolor, y se quedaron sin imágenes de éstos. La única foto que ya de Anabel y su hermana la tiene ella, su padre no quiso guardarla en casa.