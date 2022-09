El mensaje con el que David Summers destapó la infidelidad de Adam Levine hace meses

Adam Levine está en el punto de mira después de que varias mujeres hayan destapado los mensajes subidos de tono que el cantante de Maroon 5 les enviaba a través de redes sociales.

La primera en hacerlo fue la modelo Sumner Stroh, que además reveló que había mantenido una aventura de aproximadamente un año con el artista y que este incluso le había pedido permiso para ponerle su nombre la bebé que está esperando su mujer, Behati Prinsloo.

A pesar de que Levine publicó un comunicado disculpándose por su actitud —aunque negando haber tenido una relación extramatrimonial— a las pocas horas otras dos jóvenes publicaron capturas de pantalla de supuestos mensajes enviados por el cantante.

Tanto revuelo ha hecho que muchos usuarios se acordaran de un tuit que publicó David Summers a principios de abril, cuando estaba de gira con Hombres G en México: "Estoy en mi habitación del hotel y tengo, pared con pared, a uno de Maroon 5. Está follando como un loco… creo que me va a dar la nochecita".

En su momento, este mensaje generó un buen número de bromas de otros usuarios, pero nadie pensó que se podía tratar de Adam Levine siéndole infiel a su mujer. Y a pesar de que Summers no especifica de qué miembro de Maroon 5 se trata, muchos usuarios se han percatado de que Sumner Stroh también se encontraba en México durante esas fechas.

Las disculpas de Adam Levine

Fuese o no Adam Levine el que estaba perturbando el sueño de David Summers esa noche, lo cierto es que el vocalista de Maroon 5 reconoce haber "cruzado el límite" hablando de una forma tan cariñosa con alguien que no sea su mujer.

"En ciertos casos, se volvió inapropiado, pero lo abordé y tomé medidas proactivas para remediarlo junto a mi familia. Mi mujer y mi familia es todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que he podido cometer. Nunca lo volveré a hacer. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos y lo haremos juntos", escribió en un comunicado a través de Instagram Stories tras el vídeo de Sumner Stroh.

Sobre los testimonios de Maryka y Alyson Rosef, las otras dos chicas que han revelado su actitud, no se ha pronunciado al respecto.