Miguel Bosé y el Capitán Trueno: este es el capítulo del libro que más le costó escribir

El hijo del Capitán Trueno es la primera autobiografía de Miguel Bosé, donde relata cómo fue la infancia y se centra principalmente en la complicada relación que tuvo con su padre, el torero Luis Miguel Dominguín, en una época y en un contexto social en el que "los hombres eran hombres" y el no tenía la suficiente virilidad para convertirse en un merecedor heredero, según su progenitor.

Las constantes humillaciones de su padre

Capitán Trueno. Con ese apodo se refería Miguel Bosé a su padre, el torero Luis Miguel Dominguín. En este libro relata la dura relación que tuvo con su padre, sobre todo durante la infancia. En muchas ocasiones Bosé ha explicado que tuvo que aguantar constantes humillaciones por padre del torero, que lo llamaba "nenaza" y que no lo consideraba "suficiente hombre".

"Yo no respondía a sus expectativas de heredero de casta torera en un régimen donde había que ser bruto, malhablado, mujeriego, cazador e ignorante", ha explicado en una entrevista para La Razón, motivo por el cuál su padre decía "este niño es raro, es maricón".

A pesar de estas constantes humillaciones, Miguel reconoce que no le guarda rencor a su padre. "Las vidas son las vidas y no tengo capacidad de rencor", ha confesado a Vanitatis.

Luis Miguel Dominguín // Getty

La falta de cariño de su madre, Lucía Bosé

En el libro Miguel entrecomilla la 'amorosidad' de su madre, Lucía Bosé. El artista explica que la actriz, que había nacido en Milán, se había criado en una familia lombarda en la que la disciplina y el poco afecto eran habituales.

Y aunque sí que era cariñosa con personas externas a la familia, no lo era mucho con sus hijos. En más de una ocasión Bosé ha explicado que en esa época los niños de las familias burguesas se criaban con las tatas y prácticamente no salían de la cocina, a no ser que hubiese visita. "Una España cruel, una burguesía retorcida y amargada", ha definido en Vanitatis.

La tata Remedios, el gran sostén de la familia

A pesar del poco afecto recibido por su madre, sí que lo recibió de su tata Remedios. Miguel habla de esta mujer durante todo su libro y asegura que fue la columna vertebral de la familia.

Además, asegura que era la única que se atrevía a enfrentarse a su padre, incluso físicamente como cuando llegó borracho sabiendo que su hijo Juan Lucas iba a morir y dejó sola a su mujer.

Su madre durmiendo en la calle, el capítulo más duro

Tras la separación de sus padres después de una tortuosa relación, Miguel narra cómo su madre tuvo que vivir durante una semana en su coche a las puertas de la que fue su casa porque Luis Miguel Dominguín no la dejaba entrar. El artista explica que él, sus hermanos y la tata Remedios le llevaban el desayuno al coche porque el torero no aceptaba que nadie se separase de él, y si eso ocurría, habrían consecuencias.

"Cuando me puse a escribir ese capítulo fue una de las cosas que más me costó contar", ha confesado en su charla con Vanitatis