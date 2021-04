Miguel Bosé increpa a Jordi Évole: "Quítate esa máscara. Yo no hablo con gente con mascarilla"

Miguel Bosé, a Jordi Évole: "Quítate esa máscara. Yo no hablo con gente con mascarilla" // Miguel Bosé, a Jordi Évole: "Quítate esa máscara. Yo no hablo con gente con mascarilla"

Miguel Bosé siempre ha sido muy escéptico a la hora de hablar sobre la existencia de la pandemia del coronavirus. Ha sido una de las imágenes del negacionismo en España y muchas de sus declaraciones negando la existencia de “el bicho” han sido de las más controvertidas en el país durante la pandemia.

Ahora, este domingo 11 de abril se verá las caras en Lo De Évole y lo hará volviendo a destapar su lado más revolucionario. "Quítate esa máscara, yo no hablo con personas con mascarilla", comienza diciendo al periodista nada más entrar en la sala en donde se va a realizar la entrevista a un Jordi Évole que lo primero que hace es pararse en seco con el comentario.

Y es que, según uno de los primeros avances que se han podido conocer de su entrevista, el artista parece seguir demostrando un gran reparo y escepticismo con el virus que lleva paralizando el planeta desde febrero del 2019.

Miguel Bosé, que acaba de cumplir los 65 años, confiesa que no se pone gel hidroalcohólico ninguna vez durante el día y que tampoco se ha hecho una PCR.

"La verdad no se sabe o no se ha querido saber porque hay un plan urdido para que no se sepa", le confiesa Bosé a Jordi Évole respecto al coronavirus a lo que el periodista le responde "Por qué te sientes en posesión de la verdad en este tema?".

En el avance también hemos podido conocer que Évole hará hincapié en los momentos más duros y complicados de la vida del artista, el fallecimiento de su madre. Un hecho que él cantante niega que esté relacionado con el coronavirus. "Mi madre no se murió de covid y eso tiene que parar ya", recrimina.

Respecto a su vida más allá del coronavirus, parece que también contará sus días más oscuros y su vida llena de excesos. "He tenido años salvajes, tenía sexo a lo bestia, drogas, de todo, hasta que un buen día me desperté y dije, se acabó", confiesa.

Por último, también explicará los problemas de salud que le están apartando de su vida sobre los escenarios. "Mi voz va y viene, ahora puedo hablar pero ha habido momentos en los que no", asegura a Évole.

La entrevista completa será emitida este domingo 11 de abril en laSexta a las 21:25 horas. En donde el periodista promete por las redes sociales que podremos llegar a conocer a "Bosé más íntimo" que explicará "sus adicciones, la relación con su padre, la presencia de Franco en su casa y como lleva cumplir 65 años".