Miguel Bosé sobre la vacuna del coronavirus: “Hay algo dictatorial”

Miguel Bosé le ha cogido el gusto a hablar frente la cámara y compartir su opinión sobre el coronavirus en la red. Sin embargo, sus palabras generan polémica, como cuando se mostró contra el uso obligatorio de la mascarilla. Asimismo, su último mensaje también ha dividido a la red, ya que ha tratado el tema de la vacuna contra la Covid-19.

"Os voy a contar qué pienso yo de las vacunas", empieza diciendo el artista, que confiesa que cuando ha viajado se ha puesto "la fiebre amarilla, el tifus, las cosas necesarias" y también lleva las obligatorias en España. Sin embargo, opina que las vacunas de antes "no tienen nada que ver con las que se fabrican hoy. Tienen otros elementos con los que yo no estoy de acuerdo" y por esa razón, declara que "no me las voy a poner" y espera "que no me obliguen a ponérmelas".

"Si nos quieren vacunar a todos obligatoriamente, sospecho que hay algo detrás, que hay algo dictatorial", sentencia Miguel Bosé en el vídeo, donde también expresa que tiene "información que te cuenta cuáles son los riesgos de las vacunas".

Asimismo, el artista pide respeto para todas aquellas personas que, como él, están en contra de las vacunas, porque él lo hace con los que están a favor, ya que no se considera "conspiranoico".

Con sus últimas palabras, Miguel Bosé deja claro su mensaje: "Yo digo no a la vacuna, a esta vacuna".