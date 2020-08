Miguel Bosé, contra el uso obligatorio de la mascarilla: "La población sana no tiene por qué llevarla"

Miguel Bosé ha compartido un nuevo vídeo en las redes sociales en el que habla del coronavirus y del uso obligatorio de la mascarilla , explicando que él no la lleva porque es asmático y pidiendo a "la población sana" que no la lleve.

Tras su reaparición para aclarar sus polémicas declaraciones contra el coronavirus, Miguel Bosé ha compartido un nuevo vídeo en Instagram. En esta ocasión, el artista ha hablado sobre el uso de la mascarilla.

"Apoyo a movimientos que cuestionan el uso de la mascarilla y su eficacia", dice el intérprete de 'Como un lobo', que opina que la mascarilla la deben llevar "los enfermos, los sanitarios, el servicio de orden y los ancianos", y "la población sana no tiene por qué llevarla".

Además, Miguel Bosé explica que él no la usa porque es asmático y "me crea problemas respiratorios", "tengo un documento que me permite no llevarla". Sin embargo, relata que "a veces sí" que se la pone, cuando entra "en lugares que a la gente le puede molestar que no lleve mascarilla".

Las palabras del cantante son claras, está en contra de "la mascarilla obligatoria y generalizada". Su mensaje ha dividido a la red, donde una parte de sus seguidores defienden su mensaje y otra lo critican, reflexionando sobre las personas asintomáticas y el colapso en los hospitales.