Miley Cyrus, una dama de honor bella, natural y sencilla en la boda de su madre, Tish Cyrus

Miley Cyrusestá entrando en una nueva etapa de su vida cuando a penas nos habíamos hecho a la idea de ese Endless Summer Vacation.

La artista acaba de anunciar el lanzamiento de Used To Be Young, su nuevo sencillo dedicado a sus fans más leales, que verá la luz el viernes 25 de agosto, una fecha muy importante para ella.

Pero entre promoción y promoción, la artista no podía perderse la boda de su madre, Tish Cyrus, que al igual que su hija, acaba de empezar una nueva etapa en su vida junto al actor Dominic Purcell, con el que ha contraido matrimonio el sábado 19 de agosto.

Como no podía ser de otra manera, Miley ha jugado un papel fundamental en la boda de su madre. ha sido una de las damas de honor del enlace.

En las fotos que han podido captar los paparazzi y se han viralizado en redes sociales, la intérprete de Flower lucía preciosa, sencilla y muy natural: Miley ha escogido un vestido midi asimétrico en todo azul bebé (al igual que el resto de damas), un pequeño ramillete blanco, el pelo suelto con sus ondulaciones naturales y... ¡no llevaba zapatos!

El evento se ha celebrado en la nueva casa de Miley de Malibú y, para sorpresa de muchos, ella es la única de sus hermanos que ha acudido a la boda de Tish, ya que después de la separación de Billy Ray Cyrusla familia se encuentra un poco dividida.

Eso pone aún más en relieve la buena relación madre-hija que tienen ambas y lo importante que era el apoyo y la presencia de la cantante en el evento. Además, Cyrus dedicó a su madre — y a su abuela— una preciosa balada de su último álbum, Wonder Woman.

Unos días antes del casamiento, su madre acudió junto a su ahora marido Dominic a fotografiarse junto a los grandes carteles publicitarios que hay del nuevo single de Miley por la ciudad, mostrado en gran amor que se tienen y lo orgullosa que está de su hija.

¡Nos encanta ver a Miley así de feliz rodeada de sus seres queridos!