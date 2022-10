Miley Cyrus corta la relación con su padre Billy Ray Cyrus: los motivos

Parece que Miley Cyrus ha puesto punto y final a la relación con su padre Billy Ray Cyrus, con el que además participó mano a mano en la serie que le dio la fama, Hannah Montana, que se emitió en EEUU entre 2006 y 2011.

Según informa The Blast, la cantante de Wreking Ball habría cortado desde hace meses la relación que les unía. El divorcio de sus padres después de 29 años de matrimonio podría ser el detonante de este punto de inflexión.

Una grave discusión en verano por este motivo podría haber dinamitado la conexión entre padre e hija. Desde entonces Miley no le ha vuelto a dirigir la palabra al músico. "Las cosas ya estaban tensas entre Miley y Billy Ray, pero tuvieron una pelea este verano. No ha habido una palabra entre ellos desde entonces", contó una fuente cercana a la artista al citado medio.

Billy Ray Cyrus y Miley Cyrus // Getty

Un testimonio que apunta que la joven se habría sentido utilizada por su padre desde que trabajaron juntos en la serie adolescente Hannah Montana.

"Miley le dijo que siempre sintió que él estaba tratando de sacar provecho de su fama, que se remonta a cuando interpretó a Hannah Montana en la televisión. Ella cree que Tish es quien la cuida. ¡Es una gran grieta que quizás nunca sane!", desveló.

El divorcio de Billy Ray Cyrus y su mujer Tish

Hace poco más de seis meses que Tish, la madre de Miley, le pidió a Cyrus iniciar los trámites de divorcio después de haber estado casados durante más de 29 años. Esta batalla legal ha desencadenado un cisma familiar que de momento no se ha resuelto.

Al parecer, durante los dos últimos años ya no había buena convivencia entre la pareja y las diferencias comenzaron a ser "irreconciliables". Pero esta no era su primera separación.

Miley Cyrus y sus padres Billy Ray y Tinashe // GTRES

Cinco años antes ya se habían tomado un descanso como pareja y en 2010 también atravesaron una crisis que los animó a comenzar unos trámites de divorcio que finalmente no se produjeron.

Billy Ray Cyrus y su mujer Tish tienen cinco hijos en común: Brandi, de 35 años, Trace, de 33, Miley, de 29, Braison, de 28 y Noah, de 22.

El compromiso de Billy Ray Cyrus con Firerose, de 29 años

Que Billie Ray Cyrus haya dado un paso más en su relación con la cantante australiana Firerose podría haber reducido las posibilidades de reconciliación entre padre e hija.

Hace poco más de una semana el artista compartió una imagen en la que la joven luce un anillo de compromiso que despertó los comentarios sobre una posible boda. Algo que llamó poderosamente la atención de los usuarios, ya que la diferencia de edad entre ellos rondaría los 30 años.

Se desconoce cuál la edad exacta de Firerose, pero diferentes portales aseguran que tiene menos de 29 años. Las comparaciones con su hija han sido inevitables. Miley Cyrus, que nació en 1992, sopló las velas de los 30 este 23 de octubre. Él tiene 61.

A pesar de los comentarios, su relación va viento en popa, a juzgar por los numerosos selfies y momentos juntos que comparten en sus redes sociales.

Se conocieron hace 10 años en el set de Hannah Montana, cuando Firerose era una adolescente. "Nos conocimos hace 10 años en el set de Hannah Montana", contó la joven en una entrevista en el programa Vive con Kelly y Ryan en agosto de 2021.

Así, este cambio de rumbo de Billy Ray Cyrus habría dinamitado la relación con su hija. El entorno de la cantante y actriz ha mostrado su preocupación por cómo iba a afrontar este conflicto.

"Miley está sobria nuevamente y aborda sus problemas en terapia. Pero algo tan trágico y dramático como ver a sus padres separados y la familia hecha jirones podría desencadenar otra espiral", contó la fuente a The Blast.

Aunque no ha publicado todavía su álbum debut, Firerose sí ha lanzado varios sencillos al mercado.

Su último tema en solitario se llama All Figured Out, pero su romance con Billy Ray Cyrus la animó a colaborar con él en el la canción New Day. Entre sus inspiraciones musicales se encuentran Sia y Alanis Morrisette.