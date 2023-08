Miley Cyrus adelanta la letra de 'Used To Be Young': "La escribí en un momento en que me sentía incomprendida"

Miley Cyrus regresa el viernes 25 de agosto con 'Used To Be Young'. | Getty Images

Miley Cyrus ya está lista para el lanzamiento de Used To Be Young, su nueva canción que llega a todas las plataformas el viernes 25 de agosto y de la ha decidido compartir su letra en redes sociales.

Para calentar motores de cara al estreno, la cantante ha hecho una extensa publicación en la que ha contado también cuándo empezó a escribir el tema y cuál era su estado anímico en ese momento.

"Fue en un momento en que me sentía incomprendida", escribe Cyrus, que cuenta que la canción fue escrita "hace casi dos años al principio de ESV (Endless summer vacation)".

"He pasado los últimos 18 meses tratando de dibujar una imagen sonora de mi punto de vista para compartirla con vosotros. Ha llegado el momento de lanzar una canción que podría seguir perfeccionando eternamente. Aunque mi trabajo ha terminado, esta canción seguirá escribiéndose sola todos los días. El hecho de que permanezca sin terminar es parte de su belleza. Así es mi vida en este momento... inacabada pero completa", dice la cantante.

Cyrus ha hecho esta publicación solo cinco días después de compartir con sus fans, a los que dedica la canción, la imagen oficial de Used To Be Young, su primera canción desde el lanzamiento de su exitoso disco Endless Summer Vacation (ESV).

"Esta canción está dedicada a mis fieles fans. OS amo por amar CADA UNA DE MIS VERSIONES. Siempre, Miley", escribió al compartir el teaser de la canción en la que habla de cómo ha evolucionado y de cómo la pérdida de juventud ha cambiado su forma de ser, su sonido... "Sé que solía ser alocada. Sé que solía ser divertida. Dirás que solía ser salvaje. Digo que solía ser joven", canta en el tema.

Para celebrar el lanzamiento de Used To Be Young, Miley compartirá historias y reflexiones acerca de los muchos capítulos de su vida en el especial de televisión Endless Summer Vacation: Continued (Backyard Sessions), que incluirá también algunas de sus nuevas canciones y que se emitirá en ABC el jueves 24 de agosto de 10:00 a 11:00 p.m.

Letra en inglés de 'Used To Be Young' de Miley Cyrus

The truth is bulletproof

There's no foolin' you

I don't dress the same

Me and who you say

I was yesterday

Have gone our separate ways

Left my livin' fast

Somewhere in the past

Cause that's for chasin' cars

Turns out open bars

Lead to broken hearts

And going way too far

I know I used to be crazy

I know I used to be fun

You say I used to be wild

I say I used to be young

You tell me time has done changed me

That's fine, I've had a good run

I know I used to be crazy

That's 'cause I used to be young

Take one, pour it out

It’s not worth cryin' about

The things you can't erase

Like tattoos and regrets

Words I never meant

And ones that got away

Left my livin' fast

Somewhere in the past

And took another road

Turns out crowded rooms

Empty out as soon

There's somewhere else to go, ooh

I know I used to be crazy

I know I used to be fun

You say I used to be wild

I say I used to be young

You tell me time has done changed me

That's fine, I've had a good run

I know I used to be crazy

That's 'cause I used to be young

Ooh

I know I used to be crazy

Messed up but, God, was it fun

I know I used to be wild

That's 'cause I used to be young

Those wasted nights are not wasted

I remember every one

I know I used to be crazy

That's 'cause I used to be young

You tell me time has done changed me

That's fine, I've had a good run

I know I used to be crazy

That's 'cause I used to be young