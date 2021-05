Miriam Giovanelli habla por primera vez de su cuerpo y su cambio físico

La actriz Miriam Giovanelli, conocida por sus papeles en series como Velvet o Caronte, ha llamado siempre la atención por su gran talento y belleza.

Durante los últimos años, el físico de Miriam ha ido cambiando y ya no mantiene una figura tan delgada como cuando se dio a conocer a principios de su trayectoria. Un cambio natural, y sobre todo más sano, del que ha hablado por primera vez en público. Ha sido durante una campaña publicitaria para la firma de lencería Intimissimi, para la que la actriz ha prestado su imagen .

"No soy un cuerpo, soy mi cuerpo. Desde el ángulo adecuado, se atisban historias que no se dicen. Las huellas del desamor, la enfermedad, el embarazo, el trasiego o la siesta. Me gusta leer cuerpos y en ellos experiencias. Tengo que recordármelo también a mí misma", ha escrito junto a un vídeo en el que aparece junto a Hiba Habouk hablando sobre su físico.

"La belleza es encontrarme bien"

"Para mí la belleza ahora es encontrarme bien, tener energía, sentirme a gusto. Algo que a lo mejor que antes le daba menos importancia", ha empezado explicando en el vídeo.

"Lo que sí que me ha cambiado es el concepto de belleza que transmito a mis hijos. Quiero que sean como quieran ser", ha añadido, haciendo referencia a su hija Renata, de dos años, y a su hijo Lorenzo, que nació el pasado mes de enero.

"Me siento muy bien desde hace muchos años. A raíz de cuidarme de otras formas, no tanto de lo que necesariamente el espejo refleja [...] Una belleza mucho más respetuosa conmigo. Y al ser más respetuosa conmigo pues está vinculada al ejercicio, a la alimentación... no solo a la apariencia física"., ha concluido.