Mónica Naranjo aclara la polémica de su trío con Corbacho y se disculpa con él y su mujer

Después de gritar a los cuatro vientos que "siempre que me he acostado con una mujer me he vuelto loca", Mónica Naranjo acudió a un programa de televisión presentado por Emma García para charlar un poco más de su programa 'Mónica y el Sexo'.

Allí aseguró que José Corbacho y su mujer le habían propuesto hacer un trío. Las redes empezaron a hablar de ello y el humorista salió rápidamente a desmentirlo. "Ay! Que malos son los titulares sacados de contexto... Ofrecer, ofrecer, tampoco. Fantasear pues sí. :-))))", decía.

Ahora la cantante ha querido aclarar el asunto con un texto en Instagram en el que explica que "todo fue un juego" que formaba parte de la promoción del programa de la cantante, y que "su mujer Mónica no tenía nada que ver".

"La que hemos liado Corbi.... lo que para nosotros es un juego y una broma ha cogido un tamaño que podría molestar a alguien que nada tiene que ver con nuestro mundo del espectáculo.... y nada más lejos de mi intención. Cuando se vea el programa se entenderá todo, pero mientras tanto, quiero explicar que sencillamente fue un juego que hicimos José y yo, en los que su mujer Mónica no tenía nada que ver, del mismo modo que el otro día pudimos jugar Emma y yo tb. He conocido pocas parejas que se quieran tanto, desde el respeto y la admiración mutua, como la de José y Mónica. Yo algún día desearía tener lo mismo. Mil perdones a los dos. Os quiero mucho", escribía.