Mónica Naranjo habla abiertamente de su bisexualidad: "Cada vez que me he acostado con una mujer me he vuelto loca"

Mónica Naranjo ha sido un icono de la comunidad LGTBI prácticamente desde sus inicios en la música. Su personalidad provocadora, sus letras reivindicativas... Es una firme defensora de estos derechos y por eso no debería sorprender que la cantante se haya mostrado abiertamente bisexual. De hecho, es algo que nunca ha escondido.

Sin embargo, la potencia de sus últimas y tajantes declaraciones ha hecho que muchos fans (y no tan fans) aplaudan su transparencia. La cantante ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram donde agradece que la hayan elegido como pregonera del Día del Orgullo de este año.

"Hace muchísimos años, en un programa de televisión, escuché a una señora, con cara de pocos amigos, que decía que los homosexuales estábamos enfermos. Yo la verdad es que me quedé muy pensativa y caí en la cuenta de que tenía razón. Tenía razón porque yo cada vez que me he acostado con una mujer, me he vuelto loca", decía, antes de desear a todos "feliz pride".

Junto al vídeo, un extenso texto explicaba la importancia que tiene para la cantante el hecho de ser pregonera en el Orgullo. La represión que ha sufrido (y sufre) la comunidad LGTBI se combate permaneciendo unidos, y eso han hecho desde que comenzaron las cargas policiales contra este colectivo. Fue hace 50 años en el bar Stonewall (Nueva York). Madonna, otra de las firmes defensoras de la libertad sexual, dio un pequeño concierto en ese local hace un par de meses con motivo del aniversario de los disturbios.

"Este año cumplo 25 años de carrera pero hay una celebración mucho más importante que la mía... Hace 50 años en un pequeño bar de Greenwich Village, el Stonewall; la comunidad LGTB empezó a organizarse para luchar por el derecho a amar de forma libre....Y creo que en estos tiempos que vivimos, alguien como yo tiene que dar un paso al frente. Hace unos meses pedí personalmente que me gustaría ser la pregonera el día del Orgullo .. y como siempre mi comunidad me ha recibido con el mayor de los cariños. Un afecto tan grande que no creo que nunca pueda devolver.Gracias por dejarme ser vuestra pregonera y por celebrar este día con vosotros. Hoy más que nunca, la equidistancia no sirve. #orgullo2019", escribe Mónica Naranjo.