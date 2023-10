El motivo por el que Matthew Perry no veía 'Friends' y su viral reflexión sobre el alcoholismo

Matthew Perry, durante su entrevista en 'Q with Tom Power' para presentar su libro, 'Amigos, amantes y aquello tan terrible', en 2022. | Youtube Q with Tom Power

Matthew Perry ha dejado con su trabajo en la ficción tantas sonrisas como semblantes tristes tras su marcha. El actor, que fue hallado sin vida el pasado 28 de octubre en su residencia de Los Ángeles, ha provocado un tsunami de reacciones y homenajes que sacuden internet y el mundo, entre las que abundan escenas de la sitcom de los 90 Friends, donde el actor dejó huella en la historia del cine por su icónica interpretación del personaje favorito del público, Chandler Muriel Bing.

La desgarradora muerte del artista con solo 54 años ha hecho recordar a su público la difícil vida que atravesó Perry, marcada por el protagonismo de las drogas y el alcohol. Sobre ello habla en sus memorias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing (Amigos, amantes y aquello tan terrible, en español), publicadas en 2022, donde confiesa que su adicción lo llevo al borde de la muerte en numerosas ocasiones.

En una entrevista durante la promoción de su libro con Tom Power para el podcast Q, de la CBC, el intérprete revelaba por qué era incapaz de poder ver ningún capítulo de Friends, la serie por la que todos le recuerdan. “Podía ir bebiendo, opiáceos, bebiendo, cocaína. Me di cuenta temporada tras temporada por cómo me veía. No creo que nadie más pueda verlo, pero yo podría. Es por eso que no quiero verlo", explicaba.

Su juventud no fue la única marcada por la tragedia y los estupefacientes: a los 49 años estuvo a punto de morir de una sobredosis, según contó el mismo a la revista People. Debido al consumo excesivo de opioides, le estalló el colon y estuvo en coma durante dos semanas y cinco meses ingresado en el hospital usando una bolsa de colostomía.

"Los médicos le dijeron a mi familia que tenía un 2% de posibilidades de vivir". Tuvieron que conectarlo a una máquina que se encarga de la respiración y el latido del corazón: "Este aparato se llama Ave María y nadie sobrevive a eso".

La valiosa reflexión de Matthew Perry sobre el alcoholismo

Durante la misma conversación, Perry hizo una valiosa reflexión explicando cómo había vivido el alcoholismo que ahora, tras su muerte, se ha viralizado por completo en internet.

"Para todos los que no lo saben: es una adicción, por supuesto. Es una enfermedad, eso es lo primero que no sabía en 1956. [...] Es una enfermedad doble, pasan dos cosas en mí y en otras 10 millones de personas en Estados Unidos. Es una obsesión de tu mente, eso significa que tú piensas en un Martini, y luego poco a poco se convierte en lo único en lo que piensas. No puedes penar en nada más: 'tengo que conseguir un martini, sé que se supone que tengo que estar aquí, pero quiero conseguir otro Martini. Martini, Martini, Martini, Martini", relataba el actor.

"Y cuando te tomas ese Martini, rompes la membrana de la sobriedad. La obsesión desaparece, pero la alergia de tu cuerpo, que es el segundo punto de la enfermedad, toma el control y dice: '¡oh! Estamos bebiendo. Voy a hacerte beber tanto como la última vez que lo hiciste, y más. Es progresivo, no puedes parar. No podía parar a no ser que estuviera encerrado en algún sitio", continuaba.

"A veces, llamaba a los narcotraficantes y me traían drogas al lugar donde estaba encerrado, porque estaba desesperado y suplicando droga. Era la única forma que tenía de sentirme mejor. Te hace olvidar lo astuto, desconcertante y poderoso que es. No me importaba estar con amigos, no me importaba el alcoholismo ni siquiera esas mierdas. El alcoholismo te quiere solo, te quiere enfermo, y luego querrá matarte", concluía.

