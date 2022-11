Matthew Perry y las mujeres: sus exparejas, sus novias famosas y las actrices con las que intentó salir

Te interesa Matthew Perry y Julia Roberts salieron juntos en secreto: este fue el duro motivo por el que la dejó

La historia de Matthew Perry es bastante compleja. A pesar de que parezca un simple actor de comedia, lo cierto es que en sus memorias Friends, Lovers and the Big Terrible Thing revela algunos de los episodios más duros que vivió debido a su adicción al alcohol y drogas.

Pero no solo esto, sino que en su libro también cuenta algunas relaciones románticas con actrices muy populares. A sus 53 años, el actor ha estado involucrado con muchas personas y no ha querido que éstas sigan estando ocultas. Del mismo modo, también ha enumerado a todas las mujeres de las que estuvo enamorado y no pudo llegar a nada con ellas.

Matthew Perry // Getty

Valerie Bertinelli

El actor conoció a Valerie Bertinelli cuando comenzaron a trabajar juntos en la serie Sidney (1990). Él interpretaba a su hermano, aunque en su libro ha desvelado que "se enamoró locamente de Valerie, quien claramente estaba en un matrimonio problemático", haciendo alusión a Eddie Van Halen, el marido de la actriz.

"Mi enamoramiento estaba aplastado; no solo estaba fuera de mi alcance, sino que también estaba casada con una de las estrellas de rock más famosas del planeta, Eddie Van Halen", ha revelado.

A pesar de lo que podía parecer, Matthew y Valerie se enrollaron una vez: "Valerie y yo tuvimos una larga y elaborada sesión de besos. Estaba sucediendo, tal vez ella sentía lo mismo que yo". Sin embargo, al día siguiente cuando se encontraron en el plató, ella actuó como si nada hubiera pasado.

"Ella no mencionó lo que había sucedido y se estaba comportando, como debería haber sido, como si fuera un día normal. Rápidamente entendí la indirecta y también interpreté el papel que se suponía que debía hacer, pero por dentro estaba devastado", ha reflexionado.

Tricia Leigh Fisher

La primera pareja oficial del actor fue Tricia Leigh Fisher, hermanastra de Carrie Fisher. Estuvieron juntos cuando ella tenía 18 y él, 19 y guardan una curiosa anécdota: le curó la impotencia. Perry perdió la virginidad con Tricia, ya que debido a todo el alcohol que bebía, sufría este problema.

Al empezar a salir con Tricia, se avergonzó de esto y le dijo que prefería no mantener relaciones con ella hasta estar casados, aunque a ella no le pareció bien. Entonces él le contó toda la historia y ella respondió: "Nunca volvería a suceder". Efectivamente, pudieron hacerlo y fue "pura gloria durante dos minutos completos".

Sin embargo, él terminó con ella porque quería mantener relaciones con más mujeres.

Gwyneth Paltrow

En la década de los 90, cuando todavía no era un actor conocido, coincidió en una fiesta con una joven, tampoco conocida, llamada Gwyneth Paltrow. "En una fiesta nos metimos en un armario de escobas y nos liamos. Los dos éramos todavía lo suficientemente desconocidos como para que no llegara a la prensa sensacionalista", ha recogido en su libro.

Gwyneth Paltrow // Getty Images

Julia Roberts

Matthew y Julia Roberts se conocieron de forma casual, cuando Friends ya se estaba emitiendo. Los directores de la serie le pidieron que le hablara para convencerla de poder aparecer en algún episodio y así fue. Le envió tres docenas de rosas y a los pocos días estaban hablando por fax.

"Estaba tan emocionado que algunas noches me encontraba en alguna fiesta coqueteando con una mujer atractiva y acortaba la conversación para poder correr a casa y ver si había llegado un nuevo fax. Nueve de cada diez veces, uno llegaba", ha contado.

Matthew y Julia iniciaron una historia de amor que duró tres meses y en 1995 ella lo invitó a su casa de Nuevo México para celebrar fin de año con su familia. En este mismo año, fue cuando ella apareció en la serie en el episodio El de después del Superbowl.

Él la terminó dejando porque pensaba que ella era demasiado para él y terminaría dejándolo, así que lo hizo para no pasarlo mal. "Salir con Julia Roberts fue demasiado para mí. Siempre había estado seguro de que ella iba a romper conmigo. ¿Por qué? Porque creía que yo no era suficiente, nunca podría ser suficiente. Estaba roto", ha indicado.

Matthew Perry y Julia Roberts en 'Friends' // Getty Images

Yasmine Bleeth

Yasmine Bleeth también fue una de las parejas de Perry durante los 90. Salió con la actriz de Los vigilantes de la playa, aunque de forma totalmente discreta y los medios no llegaron a saberlo.

Fue un romance de pocos meses pero muy intenso.

Yasmine Bleeth // Getty Images

Neve Campbell

Otra mujer que estuvo saliendo con Neve Campbell, conocida por ser la protagonista de Scream. Matthew y ella se conocieron en 1998 durante el rodaje de Tango para tres. Fue una relación breve que terminó cuando acabó el rodaje de este film.

Lauren Graham

Matthew Perry mantuvo una breve relación con la actriz de Las chicas Gilmore Lauren Graham. No se conocen muchos detalles de la misma.

Cameron Diaz

Aunque no fue una relación, el actor y Cameron Diaz sí tuvieron una cita juntos. Ambos salieron a cenar con unos amigos y durante la velada, Cameron no se mostró interesada en él, por lo que intentó decirle algo gracioso durante una partida de juegos de mesa.

Desafortunadamente, la actriz acabó dándole un golpe en la cara a Perry. Cameron Díaz reconoció que en verdad solo quería darle un golpe en el hombro y, aunque en ese momento Matthew Perry no se tomó bien la bofetada, ahora ambos recuerdan esta anécdota con cariño.

Cameron Diaz // Getty Images

Lizzy Caplan

En 2005 conoció a Lizzie Caplan, la que se convertiría en su pareja más duradera. La actriz de Mean Girls y él comenzaron como "amigos con beneficios" pero llegaron a estar seis años juntos hasta 2012, cuando se separaron antes de casi comprometerse.

En sus memorias, revela que sigue siendo la ruptura que peor ha llevado: "Todos mis miedos se alzaron como una serpiente. A menudo pienso que si le hubiera pedido [que se casara conmigo], ahora tendríamos dos hijos y una casa. En cambio, soy un idiota que está solo en su casa a los cincuenta y tres".

Molly Hurwitz

Matthew Perry comenzó su última relación conocida en 2018 con su agente literaria Molly Hurwitz de 29 años. "Acabo de pedirle que se case conmigo. Por suerte para mí, estoy saliendo con la mujer más maravillosa del planeta y ha dicho sí", hizo público el actor a los medios en 2020, anunciando que se iban a casar.

Esta pareja fue bastante discreta con los detalles de su romance. Sin embargo, en junio de 2021 el actor se echó para atrás y anunció que rompía su relación y los planes de boda con Molly después de tres años juntos. "A veces las cosas no funcionan y esta es una de esas veces. Le deseo a Molly lo mejor", comentó a la revista People.

Jennifer Aniston

El actor también tuvo un flechazo con Jennifer Aniston mucho antes de que ambos entraran a formar parte del elenco de Friends. Matthew Perry asegura que pidió una cita a la actriz, sin embargo, esta lo rechazó.

Poco después se encontraron en la primera prueba de Friends y el actor asegura que ambos "pudieron navegar más allá del pasado y enfocarse en el hecho de que ambos habíamos conseguido el mejor trabajo que Hollywood tenía".

Aun así, el intérprete confiesa que siguió estando enamorado de su compañera durante sus primeros años en la serie. Reconoce que poco a poco dejó de insistir debido a la "falta de interés ensordecedora" de Aniston y asegura que "él hace mucho que la superó".

Jennifer Aniston y Matthew Perry // Getty Images

Estas son solo algunas de las mujeres que han estado al lado de Matthew Perry, sin embargo, se rumorea que Renée Zellweger, Salma Hayek, Meg Ryan y Elizabeth Hurley también mantuvieron una relación amorosa con el actor de Friends.