Los 10 motivos por los que Shakira y Piqué celebran 10 años de amor

Si hace una década alguien nos hubiera dicho que la cantante Shakira y el futbolista Gerard Piqué estarían juntos, no nos lo hubiéramos creído. Pero 10 años después y dos hijos a sus espaldas dejan claro que se trata de una de las relaciones más consolidadas del star system español . Y este 2020 es un año muy importante para ellos: cumplen 10 años desde que ese ‘Waka Waka’ de Shakira para el Mundial de Fútbol de Sudáfrica cruzara sus caminos. Casualidades de la vida han querido que ambos cumplan años el mismo día, el 2 de febrero , así que lo celebremos repasando los 10 motivos por los que Shakira y Piqué celebran ya 10 años de amor .

1. Su amor fue un auténtico flechazo... ¡Se enamoró!

La historia de cómo se conocieron Shakira y Piqué es de película. Ella fue la elegida para interpretar el himno oficial del Mundial de Fútbol de Sudáfrica con la canción 'Waka Waka'. Y Gerard Piqué fue uno de los participantes en el videoclip oficial de la canción. Pero no fue entonces cuando se conocieron como muchos piensan, si no que unos días antes la cantante coincidió con el futbolista en un local de Madrid.

Shakira no era seguidora de fútbol, con lo que no conocía a Piqué, pero se quedó impactada con ese jovenazo cuando se lo presentaron. Ambos tomaron unos mojitos juntos (como ella misma confesó en la canción 'Me Enamoré') y se intercambiaron los teléfonos. Shakira se desplazó hasta Sudáfrica antes que el futbolista, y este le escribió para interesarse por la climatología del país antes del torneo. La conversación acabó con una promesa de Piqué: España iba a ganar para poder volver a verla en la final. Y se convirtió en un hombre de palabra.

2. Su número es el número 10

La pareja se lleva 10 años de diferencia. Y son 10 años exactos, ya que ambos nacieron un 2 de febrero. Eso sí, aunque él cumpla 33 y ella 43, han demostrado de sobras que la diferencia de edad no importa lo más mínimo. Y es que llevan ni más ni menos que 10 años juntos. ¡El 10 es su número!

3. Han sabido compatibilizar sus carreras

Si compatibilizar la vida entre dos personas anónimas ya es complicado, imagínate cómo de difícil debe ser si encima los dos sois famosos. Y es que se han ido a juntar dos personas con unas carreras profesionales muy exitosas: con 21 discos de estudio, no hay nadie que pueda dudar de la brillante carrera musical internacional de Shakira; mientras que Gerard Piqué acumula 29 títulos ganados con el FC Barcelona. Aun así, han sabido compatibilizar sus vidas para que sus exitosas carreras no les impidan formar una familia.

4. Milan y Sasha les dan la vida

Muchos pensaron que la relación entre la cantante y el futbolista sería algo pasajero. Pero la llegada de su primer hijo Milan hizo que muchos se quedaran sin palabras. Dos años más tarde llegó Sasha, completando (por el momento) la familia. Eso sí, desde bien pequeños sus padres han querido inculcarles valores artísticos y deportivos: ambos juegan a tenis y dan clases de piano. Además, está claro que han sacado otro rasgo de sus padres: la belleza. ¡Más monos no pueden ser!

5. Boda: ni la hay ni se la espera

Recientemente, Shakira dio un carpetazo a todos los rumores que apuntaban a una posible boda en una entrevista al programa '60 minutes' de la CBSN. Y es que ella asegura que no le gusta para nada la idea de ser la esposa de Gerard Piqué. La cantante colombiana asegura que prefiere ser su novia y su esposa, ya que eso hace estar al futbolista en tensión y le hace pensar que “todo es posible dependiendo de su comportamiento”. Toda una estrategia para mantener a su hombre atado en corto.

6. El piquetón

No hay mucho más que añadir. En 2011 la revista Cuore lanzaba el combazo en portada: Piqué recibía a Shakira en el aeropuerto de Barcelona muy animado. Las imágenes consiguieron una onda expansiva: media España se quedó impactada y la otra media celosa. ¡Cómo para no estarlo!

7. Son su fuente de inspiración

Cuando uno está enamorado es mucho más creativo. O al menos eso es lo que le pasó a Shakira en 2017 cuando publicó Me Enamoré. Se trataba una canción autobiográfica y un himno al enamoramiento. En ella, la cantante relataba como se había enamorado del futbolista, describiendo parte de la noche en la que se conocieron. Como pequeña anécdota, Gerard Piqué aparece en el videoclip, ya que en una parte del mismo se colocó una cámara a la altura de los ojos para que todos pudiéramos ver como mira a su chica.

8. Son un ciudadano más de Barcelona

Si vives en Barcelona es muy posible que te hayas cruzado con ellos alguna vez y no te hayas dado cuenta. Ambos llevan una vida muy normal y hacen planes de persona anónima a pesar de su enorme fama internacional. Muchas son las ocasiones en las que les han visto viendo una película en el cine, comprando en el supermercado, llevando o recogiendo a sus hijos del colegio, paseando por el centro o visitando la peluquería.

9. Juntos tienen un patrimonio de más de 350 millones de euros

Si salimos un momento de la burbuja romanticona en la que estábamos metidos, la verdad es que la pareja no pasa por dificultades económicas. Según algunos portales especializados, la pareja acumula unos 350 millones de euros de patrimonio, de los que 220 millones corresponderían a Shakira y unos 130 millones a Piqué. Si tenemos en cuenta que Gerard Piqué explicó a Broncano en su visita a ‘La Resistencia’ el pasado mes de marzo de 2019 que su patrimonio superaba el presupuesto de el Espanyol esa temporada (cifrado en unos 96 millones de euros)… las cifras nos cuadran.

10. Son una pareja de guapísimos

Si algo nos da envidia de la pareja perfecta que forman Shakira y Piqué es que ambos son guapísimos. De hecho, en 2014 Shakira fue nombrada la mujer más sexy del planeta por Men’s Health, revista en la que también ha aparecido Gerard Piqué marcando su cuerpo y presumiendo de esa sonrisa que consigue derretirnos. ¡Por muchos años más!