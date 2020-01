Shakira explica por qué no se quiere casar con Gerard Piqué

La cantante ha dado una entrevista con motivo de su actuación en la SuperBowl en la que profundiza sobre la idea del matrimonio y explica porqué todavía no se ha casado con Gerard Piqué.

Con dos hijos y casi una década de relación, la pareja formada por Shakira y Gerard Piqué se ha convertido en una de las más estables del star system. Su amor se fraguó en el Mundial de Sudáfrica, para el que la colombiana interpretaba el tema oficial de la competición: el Waka Waka.

Sin embargo, Piqué y Shakira no se han decidido todavía a pasar por el altar, y el motivo ha sido una incógnita hasta ahora. La cantante lo explicó en una entrevista para el programa '60 minutos', donde también habló de su próxima actuación en la SuperBowl el próximo 2 de febrero.

"El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento", dijo la cantante, divertida, que despertó las risas de Piqué, sentado junto a ella.

DIEZ AÑOS JUNTOS

Shakira y Piqué son celosos de su intimidad. En pocas ocasiones hablan de su vida privada y los rumores de crisis los han acompañado casi desde que conocimos su noviazgo. Sin embargo, la pareja continúa estable y de vez en cuando se dedica algún mensaje en las redes sociales, donde publican fotos junto a los pequeños Milan y Sasha.

Dentro de su último disco, El Dorado, Shakira grita su amor a los cuatro vientos en 'Me enamoré', un tema dedicado al futbolista, que participó en el videoclip de la canción.

Precisamente en el tráiler de El Dorado World Tour, Shakira habla de sus problemas en la garganta y explica lo duro que fue permanecer en casa sin trabajar y sin poder hablar, ni siquiera con sus hijos: "Yo me acuerdo que en diciembre le preguntaba a Sasha '¿qué le vas a pedir a Papa Noel?' y me decía yo le voy a pedir a Diosito y a la Virgen María que mamá recupere la voz", explica en un fragmento del documental.

El no poder hablar ni subirse a los escenarios hizo que Shakira se deprimiese, algo que afectó en su relación de pareja con Gerard Piqué. Según relata la artista, el futbolista tuvo que ponerse muy serio para que Shakira reaccionase e hiciese por recuperarse: "Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. Sal ahí y ponte a trabajar".