Muere Anthony Ciccone, el hermano de Madonna con el que tenía una relación complicada

Anthony Ciccone, el hermano mayor de Madonna, ha fallecido a los 66 años. La noticia la ha dado el cantautor Joe Henry, casado con Melanie Ciccone, también hermana de la artista.

Sin revelar las causas de la muerte, Henry le ha dedicado unas sentidas palabras a través de su cuenta de Instagram. "Mi cuñado, Anthony Gerard Ciccone, salió anoche de este plano terrenal. Lo conozco desde que tenía 15 años, en la primavera de nuestras vidas en Michigan, hace tantos años", ha empezado escribiendo junto a una imagen de Anthony en blanco y negro.

"Como señala aquí mi hermano Dave Henry (quien tomó esta fotografía), Anthony era un personaje complejo; y Dios sabe: nos enredamos en momentos, como pueden hacerlo los verdaderos hermanos. Pero lo amaba y lo entendía mejor de lo que a veces estaba dispuesto a dejar entrever", ha continuado dejando claro que Anthony tuvo una vida complicada.

"Pero los problemas se desvanecen; y queda la familia, con las manos cruzadas sobre la mesa. Adiós, pues, hermano Anthony. Quiero pensar que el dios en el que creyó tu bendita madre (y la mía) te tiene ahí, esperándote. Al menos por hoy, nadie me disuadirá de esta visión", ha concluido.

Una complicada relación con Madonna

Madonna, quién no se ha pronunciado sobre el fallecimiento de su hermano, no tuvo una relación idílica con él. Anthony perdió su trabajo en el año 2010, lo que le provocó una grave depresión. Su falta de recursos económicos le llevó a dormir en las calles.

En 2011, Anthony explicó en una entrevista para Michigan Messenger que Madonna, a pesar de tener recursos suficientes para poder ayudarlo, no se ocupó en absoluto: "Mi familia me dio la espalda. Creo que he preguntado esto un millón de veces: '¿Por qué mi hermana es multimillonaria y yo soy indigente?".

Después de 10 años viviendo debajo de un puente, se supo que Anthony había podido volver a casa tras estar en un programa de rehabilitación. Sin embargo, nunca se supo si retomó el contacto con su hermana.

Además de Anthony, Madonna tiene otros seis hermanos más: Martin, de 65 años, Paula, de 63, Christopher, de 62, Melanie, de 61, Jennifer, de 55 y Mario, de 54 años.