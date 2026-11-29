El cantante estadounidense Mike Love ha muerto a los 85 años, según ha informado su publicista: "Será recordado por su talento singular y por haber inspirado a generaciones de músicos".

Mike Love, cofundador y cantante del grupo estadounidense The Beach Boys, ha muerto a los 85 años. Según el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, paramédicos y agentes del sheriff respondieron a una emergencia médica en una vivienda de Malibú sobre las 17:00 del sábado 28 de noviembre.

Su publicista, Katie Altman, también ha emitido un comunicado a través de NBC Los Angeles: "Con profundo respeto, les comunico que Mike Love falleció esta noche, rodeado de su familia. Un icono de la cultura estadounidense; será recordado por su talento singular y por haber inspirado a generaciones de músicos. Celebramos su extraordinaria contribución a la música americana y la alegría que sentía al actuar para sus queridos fans".

Muchas son las personas que están rindiendo homenaje a Mike Love a través de redes sociales. Una de ellas es el actor estadounidense John Stamos, quien ha colaborado varias veces con The Beach Boys. "He pasado gran parte de mi vida celebrando la alegría que él trajo. Ahora me doy cuenta de que, cuanto más profunda es la alegría, más profunda es la tristeza. Ha sido un privilegio haber amado a alguien lo suficiente como para que duela tanto", ha escrito en Instagram.

Entre otros, Good Vibrations y California Girls son dos de los éxitos de The Beach Boys que coescribió Mike Love.