Estopa da su único concierto de 2026 en el Roig Arena de Valencia. Este 27 de noviembre el dio más conocido de la rumba catalana ha terminado esta jornada de reflexión con el buen rollo que les caracteriza.

Un un retraso de unos 15 minutos, a las 21:39 pasadas la cantaora flamenca Chonchi Heredia ha abierto el show con una banda formada por guitarras y baterías.

Y cuando los hermanos Muñoz han aparecido en el escenario han empezado con su hit Tu calorro. Acelera un poco más ha seguido el show con la bandera de la Comunitat Valenciana ondeando.

"Muchas gracias a todos los que habéis venido, y los que habéis pagado un pastizal en la reventa, joder", ha dicho José. Y con este subidón han entonado Acelera un poco más junto a la cantaora.

Una puesta de escena sencilla con mucho hit

Vacaciones ha seguido el espectáculo, y después ha llegado el turno de Tragicomedia. Todo ello con visuales en las pantallas de edificios de un barrio obrero de cualquier parte de España.

"Los Miami hits", han bromeado los Estopa sobre su concierto. El run run con la cantaora ha sido la siguiente canción en sonar, y hasta José se ha atrevido a rapear un poco con Malabares. De hecho, en esta canción hacen un gesto en el ojo en honor al hijo autista de una amiga. "Aclarado esto, viva Satán", han bromeado.

Así, con un pabellón a reventar han cantado Hemicraneal. "Estamos en contra del satanismo y estamos a favor de ayudarnos y la solidaridad", han aclarado entre risas.

Ya no me acuerdo ha traído momento balada con solo José en el escenario. Y el artista no ha tardado en llamar a su hermano: "David Muñoz, le reclaman en el escenario". Con el hermano pequeño ya en la tarima de vuelta, han cantado con todo el público eufórico Por la raja de tu falda.

Un set más flamenco

"Ahora llega un momento que nos encanta", han adelantado, y entre bromas han dejado claro lo que son :"A humilde no nos gana nadie". Demonios se ha abierto paso con Estopa sentados con artistas a la caja, guitarra y la cantaora.

Chonchi Heredia se ha hecho un solo de más aplaudido, y a esta momentazo le ha seguido un solo de cajón.

El del medio de los chichos ha elevado la energía flamenco con los artistas ahí sentados. Y Alegra esa cara ha seguido con la fiesta.

Después de partiendo la pana, que ha hecho candado hasta al último espectador, los hermanos Muñoz han cantado Te vi te vi, que llevaban mucho tiempo sin interpretar sobre el escenario. Se la han dedicado a su abuela Juliana, emocionados.

Ojitos rojos ha removido a los fans más acérrimos. Y los Estopa han hecho "un flashback a octubre de 99 cuando se escuchaba esta canción" para cantar Me falta el aliento.

Los visuales han pasado de un barrio, a un cielo estrellado en las más lentas hasta llegar a un desguace de coches. Y con esto de fondo han interpretado Pastillas de freno.

"Es la primera vez que la cantamos en el escenario", han introducido para acto seguido cantar Bicho raro, su primer single de La Maketa, si último disco. Una canción 'madre' de varios de sus hits que ya se saben sus fans de memoria.

Fuente de energía ha continuado con el show con un final a golpe de solo de batería.

Un bis apoteósico

Y cuando parecía el final, el bis ha devuelto a Estopa al escenario con Vino tinto, Me quedaré y la esperadísima Como Camarón, que ha empezado con un solo de la cantaora.

Tras agotada la energía de sus fans, Estopa se ha despedido hasta muy pronto de su público valenciano, pues han recordado que La gira de la MKT empieza en el Estadi Ciutat de València.

"El público de valencia es como nuestra casa", han insistido.

Con este chute de energía, Estopa ha demostrado que con una camiseta y con un sonrisa se puede conquistar a las masas desde hace décadas, porque la simpleza y la honestidad musical es lo que hace que la gente se una por una sola causa: la rumba catalana en estado puro.