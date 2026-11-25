La posible vuelta musical de Britney Spears es uno de los temas más esperados por los amantes del pop de los años 2000.

Su último álbum de estudio, Glory, se publicó en 2016, y su último gran lanzamiento musical fue la colaboración con Elton John, Hold Me Closer, en agosto de 2022. Desde entonces, no ha anunciado oficialmente un nuevo disco ni una gira, pero todos los ojos están puestos en ella.

Aunque la propia Britney Spears ha ido negando los rumores de su regreso, como cuando a principios de este 2026 dijo que no volvería a actuar en Estados Unidos por motivos personales, sí dejó la posibilidad de actuar en Reino Unido y Australia junto a su hijo Jayden.

Y este noviembre han aparecido informaciones que apuntan a un posible movimiento en Londres: el diario británico The Sun publicó el 22 de noviembre que la intérprete de Womanizer había viajado a Reino Unido, se había alojado en Londres y había alquilado un estudio privado para trabajar en nueva música.

Y ahora se ha pillado a la artista precisamente saliendo de un estudio de grabación en Londres. La imagen la muestra con sombrero y gafas de sol, subiéndose el jersey para tapar aún más su rostro, y es el tabloide The Sun quien señala que, efectivamente, la diva del pop abandonaba un local donde podría estar preparando música.

No obstante, no hay confirmaciones oficiales al respecto, y cabría la posibilidad de que el proyecto guardase relación con su próxima línea de joyería.

Un proyecto de canciones de archivo

Cabe recordar que el 6 de noviembre de 2026 se publicó digitalmente Britney (25th Anniversary Edition), la reedición de su tercer álbum, con cinco canciones que nunca habían sido publicadas oficialmente: Right Now (Taste The Victory), She'll Never Be Me, Am I A Sinner, When I Say So, y My Big Secret.

La edición física llegará el 22 de enero de 2027, y aunque es un gran proyecto para sus fans, no se trata de nueva música.