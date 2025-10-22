Muere Paulina Tamayo, cantante célebre de Ecuador, a los 60 años

Paulina Tamayo, conocida como "La Grande del Ecuador", ha muerto este 21 de octubre a los 60 años como una de las figuras más emblemáticas de la música tradicional ecuatoriana.

La cultura ecuatoriana se despide de Paulina Tamayo, una cantante de música nacional conocida como "La Grande del Ecuador". La artista ha muerto a los 60 años en Quito, la misma ciudad donde nació en 1965. Según su mánager, Karina Córdova, habría muerto por una insuficiencia respiratoria.

A través de las propias redes sociales de la artista, se ha emitido un emotivo comunicado para despedirse de ella: "La Grande del Ecuador, una leyenda de nuestra música, nos deja un legado que vivirá por siempre. Su voz queda en el corazón de todo un país. Gracias por tanto, eterna Paulina, por siempre La Grande del Ecuador".

Así fue Paulina Tamayo

Paulina Tamayo, cuyo nombre completo es Paulina de las Mercedes Tamayo Cevallos, destacó en el panorama musical ecuatoriano gracias a su trayectoria en géneros tradicionales como el albazo, el pasillo, el yaraví o el pasacalle. La prensa nacional elevó su figura considerándola la "embajadora del folclore ecuatoriano".

La cantante publicó siete álbumes de estudio y numerosas composiciones, entre las que destacan pistas como Morena la ingratitud, Nuestro secreto, Amor dolor, Parece mentira o Canción de los Andes. Aparte de actuar en Estados Unidos, Colombia o España, colaboró con otros artistas como Juan Gabriel, El Greco, Los Panchos, Lola Flores o José Luis Rodríguez 'El Puma'.

'Mi Plegaria', su última canción

Paulina Tamayo publicó su última canción el pasado 8 de septiembre de 2025 bajo el título Mi Plegaria, una versión del tema original de César De Guatemala. "Si en la noche azul / Oyes el eco enamorado / De mi voz / Escúchalo mi bien / Escúchalo mi bien / Que es para ti", dice la letra.

Los comentarios del vídeo oficial de Mi Plegaria incluyen varios mensajes donde los usuarios se despiden de la artista. "Te vas, pero es un hasta luego, La Grande del Ecuador vivirá eternamente en nuestros corazones, sus canciones sonarán más que antes y las cantaremos con el alma, como ella solía decir", ha escrito @ColecturíaApch en YouTube.