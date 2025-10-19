Entradas para los conciertos de Eric Clapton en Madrid y Barcelona: precios y cómo comprarlas

El británico Eric Clapton regresa a España con dos conciertos, uno en Madrid y otro en Barcelona, como parte de su gira European Tour 2026 . A continuación, recopilamos toda la información sobre la venta de entradas.

Eric Clapton, cantante, guitarrista y compositor de rock y blues británico, regresa a España tras muchos años de espera. El autor de éxitos como Wonderful Tonight o Tears in Heaven actuará en Madrid y Barcelona con su gira European Tour 2026. Y lo hará con los 81 años ya cumplidos.

Fechas

Madrid - jueves 7 de mayo de 2026 - Movistar Arena - 21:00

- jueves 7 de mayo de 2026 - Movistar Arena - 21:00 Barcelona - domingo 10 de mayo de 2026 - Palau Sant Jordi - 21:00

Cómo comprar entradas

Para comprar entradas, hay disponibles dos preventas:

Preventa Live Nation - Santander SMusic . Disponible para clientes con la tarjeta Santander Mastercard. Empieza el lunes 20 de octubre de 2025 a las 10:00, con sala de espera desde las 09:45.

. Disponible para clientes con la tarjeta Santander Mastercard. Empieza el lunes 20 de octubre de 2025 a las 10:00, con sala de espera desde las 09:45. Preventa Registrados LiveNation.es. Comienza el lunes 20 de octubre de 2025 a las 12:00, con sala de espera desde las 11:45.

La venta general estará disponible desde el miércoles 22 de octubre de 2025 a las 10:00, aunque la sala de espera empieza a las 09:45. En este caso, las entradas se pueden adquirir a través de tres portales oficiales: LiveNation.es, Ticketmaster, El Corte Inglés.

Precios para ver a Eric Clapton

Según Live Nation, las entradas para los conciertos de Eric Clapton en España cuestan entre 45 € y 165 € sin gastos. Por su parte, los paquetes VIP van entre los 215 € y los 385 € sin gastos.