Entradas para los conciertos de Eric Clapton en Madrid y Barcelona: precios y cómo comprarlas
El británico Eric Clapton regresa a España con dos conciertos, uno en Madrid y otro en Barcelona, como parte de su gira European Tour 2026. A continuación, recopilamos toda la información sobre la venta de entradas.
Eric Clapton, cantante, guitarrista y compositor de rock y blues británico, regresa a España tras muchos años de espera. El autor de éxitos como Wonderful Tonight o Tears in Heaven actuará en Madrid y Barcelona con su gira European Tour 2026. Y lo hará con los 81 años ya cumplidos.
Fechas
- Madrid - jueves 7 de mayo de 2026 - Movistar Arena - 21:00
- Barcelona - domingo 10 de mayo de 2026 - Palau Sant Jordi - 21:00
Cómo comprar entradas
Para comprar entradas, hay disponibles dos preventas:
- Preventa Live Nation - Santander SMusic. Disponible para clientes con la tarjeta Santander Mastercard. Empieza el lunes 20 de octubre de 2025 a las 10:00, con sala de espera desde las 09:45.
- Preventa Registrados LiveNation.es. Comienza el lunes 20 de octubre de 2025 a las 12:00, con sala de espera desde las 11:45.
La venta general estará disponible desde el miércoles 22 de octubre de 2025 a las 10:00, aunque la sala de espera empieza a las 09:45. En este caso, las entradas se pueden adquirir a través de tres portales oficiales: LiveNation.es, Ticketmaster, El Corte Inglés.
Precios para ver a Eric Clapton
Según Live Nation, las entradas para los conciertos de Eric Clapton en España cuestan entre 45 € y 165 € sin gastos. Por su parte, los paquetes VIP van entre los 215 € y los 385 € sin gastos.
- PL1 Pista: 165 € + 22 € gastos
- PL2 Grada: 145 € + 19,50 € gastos
- PL3 Grada: 125 € + 16,50 € gastos
- PL4 Pista B: 110 € + 14,50 € gastos
- PL5 Grada: 95 € + 12,50 € gastos
- PL6 Grada: 85 € + 11,50 € gastos
- PL7 Grada: 45 € + 6 € gastos
- VIP1 - Golg Hot Ticket: 230 € + 30,50 € gastos
- VIP2 - Silver Hot Ticket: 200 € + 26,50 € gastos
- VIP3 - Premium Lounge: 385 € + 51 € gastos
- VIP4 - Express Pista: 215 € + 28,50 € gastos