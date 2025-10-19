'European Tour 2026'

Entradas para los conciertos de Eric Clapton en Madrid y Barcelona: precios y cómo comprarlas

El británico Eric Clapton regresa a España con dos conciertos, uno en Madrid y otro en Barcelona, como parte de su gira European Tour 2026. A continuación, recopilamos toda la información sobre la venta de entradas.

Eric Clapton en concierto, en 2020
Eric Clapton en concierto, en 2020 | Gareth Cattermole / Getty Images

Madrid19/10/2025 17:04

Eric Clapton, cantante, guitarrista y compositor de rock y blues británico, regresa a España tras muchos años de espera. El autor de éxitos como Wonderful Tonight o Tears in Heaven actuará en Madrid y Barcelona con su gira European Tour 2026. Y lo hará con los 81 años ya cumplidos.

Fechas

  • Madrid - jueves 7 de mayo de 2026 - Movistar Arena - 21:00
  • Barcelona - domingo 10 de mayo de 2026 - Palau Sant Jordi - 21:00

Cómo comprar entradas

Para comprar entradas, hay disponibles dos preventas:

La venta general estará disponible desde el miércoles 22 de octubre de 2025 a las 10:00, aunque la sala de espera empieza a las 09:45. En este caso, las entradas se pueden adquirir a través de tres portales oficiales: LiveNation.es, Ticketmaster, El Corte Inglés.

Precios para ver a Eric Clapton

Según Live Nation, las entradas para los conciertos de Eric Clapton en España cuestan entre 45 € y 165 € sin gastos. Por su parte, los paquetes VIP van entre los 215 € y los 385 € sin gastos.

  • PL1 Pista: 165 € + 22 € gastos
  • PL2 Grada: 145 € + 19,50 € gastos
  • PL3 Grada: 125 € + 16,50 € gastos
  • PL4 Pista B: 110 € + 14,50 € gastos
  • PL5 Grada: 95 € + 12,50 € gastos
  • PL6 Grada: 85 € + 11,50 € gastos
  • PL7 Grada: 45 € + 6 € gastos
  • VIP1 - Golg Hot Ticket: 230 € + 30,50 € gastos
  • VIP2 - Silver Hot Ticket: 200 € + 26,50 € gastos
  • VIP3 - Premium Lounge: 385 € + 51 € gastos
  • VIP4 - Express Pista: 215 € + 28,50 € gastos