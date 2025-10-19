Qué está pasando entre Selena Gomez y Hailey Bieber: la polémica por sus marcas de belleza

La artista Selena Gomez y la modelo Hailey Bieber tienen dos cosas en común que han desatado una polémica viral: ambas son dueñas de una marca de cosméticos y han mantenido una relación sentimental con Justin Bieber.

Hailey Rhode está casada con el cantante desde 2018 y comparte un hijo con él, mientras Selena Gomez mantuvo un romance con el autor de Baby de manera intermitente entre 2010 y 2018. Aunque las dos estadounidenses han negado varias veces tener problemas por esta coincidencia en su vida privada, las especulaciones señalan lo contrario.

Su última polémica

Rhode Beauty es la marca de cosmética de Haily Bieber, a quien esta semana le preguntaron sobre las comparaciones de su empresa con la de Selena Gomez, Rare Beauty. En una entrevista con WSJ Magazine, Hailey dijo: "Siempre es molesto que te enfrenten con otras personas. Yo no pedí eso. Cuando la gente quiere verte de cierta manera y ya se ha inventado una historia sobre ti en su cabeza, no depende de ti cambiar eso. Creo que hay espacio para todos. No me siento en competencia con personas que no me inspiran".

Según TMZ, fuentes cercanas a la modelo aseguraron que sus palabras no estaban relacionadas con Selena Gomez, sino con marcas de Sephora en general. Sin embargo, muchos usuarios en redes sociales interpretaron su declaración como un dardo al asegurar que no se siente inspirada por la artista.

"Hay espacio para todos"

Por su parte, Gomez no tardó en responder a sus palabras. El pasado 18 de octubre, publicó un mensaje en una historia de Instagram que posteriormente eliminó. "Solo dejad en paz a la chica", dijo. "Puede decir lo que quiera. No afecta mi vida en absoluto. Se trata de relevancia, no de inteligencia. Sed amables. Todas las marcas me inspiran. Hay espacio para todos. Y, con suerte, todos podremos parar", añadió, pidiendo detener las confrontaciones.

Antes de estas declaraciones cruzadas, en 2022, Selena Gomez y Hailey Bieber intentaron zanjar los rumores sobre un enfrentamiento entre ellas posando juntas en una fotografía.

La cantante se casó recientemente con el productor musical Benny Blanco, pero las redes sociales siguen teniendo presente la mediática relación que mantuvo con Justin Bieber de manera interrumpida durante ocho años.