Así fue el desconcertante anuncio de Rosalía de su álbum 'LUX': un directo conduciendo por Madrid y fans enloquecidos

Como si de una mesías se tratara, Rosalía presentó su álbum LUX. Y es que precisamente la artista se dio un baño desmesurado de masas recreando una escena perfecta para lo que busca transmitir en su cuarto disco.

Un directo en Tik tok comenzó pasadas las 20:45 horas, y contra todo lo esperado hasta el momento (una actuación que desvelara las canciones de su nuevo proyecto musical), Rosalía apareció preparándose entre bastidores mientras cenaba, la maquillaban y peinaban.

Rodeada de seres queridos y con la naturalidad que la caracteriza, la catalana mostró su entusiasmo ante lo que estaba por llegar, que nadie sabía exactamente qué era. Finalmente, se desveló que la artista se dirigiría a la Plaza del Callao, donde ya comenzaban a aglomerarse algunos fans.

Fue con el inicio de una cuenta atrás en varias pantallas del centro madrileño cuando una gran oleada de seguidores inundó la mítica plaza de la capital, sabiendo que en algún momento aparecería su ídolo. Y todo ello mientras seguían en directo los preparativos de la cantante de Motomami.

Un recorrido en coche por Madrid

Rosalía continuó su cometido, pero fue el momento en el que se subió a un coche con su equipo para conducir hasta la Plaza del Callao cuando todo enloqueció. Con música clásica y flamenco de fondo, Rosalía jugó con la velocidad y las bromas mientras su gran público la esperaba a unos kilómetros.

La conducción algo temeraria y el fumar en directo para la plataforma hizo que Tik tok le suspendiera el live, por lo que la retransmisión pasó a Instagram. Mientras tanto, Rosalía se cruzaba con fans, que la miraban atónitos, mientras ella no paraba de reírse y de disfrutar con la situación.

La locura llegó al entrar la Gran Vía de Madrid, cuando el circular se complicó, y cada vez que tenía que frenar aparecían multitud de fans que le pedían autógrafos y fotos. Todo se complicó cuando la catalana estacionó para salir del vehículo, donde el clamor de una multitud inabarcable de seguidores inundó Instagram y el centro de Madrid.

Corriendo entre la gente con su equipo a los lados con grandes luces, la escena se tornó una promoción perfecta de LUX: con un círculo en la cabeza desteñido de rubio simulando un halo divino y vestida de blanco, Rosalía se convirtió en una mesías, tal y como refleja en su nuevo disco.

Rápidamente la intérprete de Candy se refugió en un hotel de la zona, acabando así el directo en redes sociales. La siguiente vez que el público la pudo ver fue desde una gran cristalera, desde donde saludó a su público.

El anuncio de LUX

Cuando la cuenta atrás terminó se proyectó la portada de su nuevo disco, LUX. En ella, aparece Rosalía vestida de monja, pero con una camisa de fuerza.

Fue a partir de ese momento cuando se inició la preventa del álbum, que saldrá a la venta el viernes 7 de noviembre.