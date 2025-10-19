El regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh divide a los fans: "Hoy decimos adiós"

Te interesa La Oreja de Van Gogh comparte una canción inédita con la vuelta de Amaia Montero

Casi dos décadas después de la salida de Amaia Montero de La Oreja de Van Gogh, el grupo ha anunciado una gira con su primera vocalista. La noticia llega justo un año después del comunicado de LODVG —ahora eliminado en Instagram— donde se dio a conocer la salida de Leire Martínez, quien sostuvo la banda durante 17 años.

Muchos fans fantaseaban con un reencuentro junto a Amaia Montero, pero no todos han reaccionado entusiasmados ante su regreso al grupo. "Soñábamos con una colaboración, y aunque la deseábamos intensamente, la manera en que esta se ejecutó no está alineada con nuestros valores", dice uno de los diversos clubes de fans que han anunciado recientemente su disolución.

Se trata de Los Goonies, una plataforma que lleva apoyando a La Oreja de Van Gogh desde sus inicios; hasta ahora. Su comunicado, compartido a través de redes sociales, critica la falta de agradecimiento hacia Leire Martínez: "Los Goonies decide poner fin a una etapa, mas no a un sentimiento, porque nuestro valor de unión y de lealtad no coincide con el camino y las decisiones que LODVG ha decidido tomar, pero sí con la familia que hemos formado".

"Es momento de cerrar este capítulo y pasar página"

"Agradecemos a Xabi, Pablo, Álvaro y Haritz por habernos hecho soñar, reír, cantar y hasta llorar", dice sin mencionar a Amaia Montero. "Por habernos presentado a una persona tan importante, alguien que llegó a darnos luz y esperanza justo cuando más lo necesitábamos: ahora Leire es parte de esta familia".

Al final del texto, el club de fans le desea lo mejor al grupo, que en esta nueva etapa no cuenta con el guitarrista Pablo Benegas. "Es momento de cerrar este capítulo y pasar página, ese capítulo que nos llevó 25 años leer. [...] Creemos que es momento de soltar y aprender de los errores cometidos, de evolucionar y emprender nuevos proyectos. Hoy decimos adiós al soundtrack de nuestras vidas sin rencores ni malos deseos para nadie", zanja este perfil seguido por la cuenta oficial del grupo en X (antes Twitter).

Los Goonies no es el único portal de apoyo a La Oreja de Van Gogh que ha decidido disolverse. Pocas horas después, LOVG Letras y El Viaje de Copperpot Fan Club también han compartido un comunicado donde critican el comportamiento de los actuales integrantes del grupo.

"Lamentamos que algunas formas hayan carecido del agradecimiento y los valores que siempre apreciamos"

El texto de LOVG Letras sí reconoce el legado de Amaia Montero, pero comparte su desacuerdo con la salida de Leire Martínez: "En 2024 se anunció su salida, sin el respeto que merece por todo lo que aportó al legado del grupo. Aunque hubo especulaciones negadas públicamente, el tiempo confirmó muchas verdades. Aquellas figuras que durante años consideramos ídolos —Xabi, Pablo, Álvaro y Haritz— no respondieron con la transparencia ni el respeto que los fans esperábamos. Un año después se confirmó el regreso de Amaia, pero no en las circunstancias que muchos deseábamos, dejando en evidencia que algunas formas y valores se habían perdido en el camino".

Y añade: "Sabemos que, más allá del arte, La Oreja de Van Gogh es también un proyecto profesional que debe tomar decisiones dentro de la industria musical. Respetamos esa realidad, aunque lamentamos que algunas formas hayan carecido del agradecimiento y los valores que siempre apreciamos. Agradecemos profundamente cada canción, cada frase que nos llegó al corazón y cada concierto que nos hizo cantar. En LOVG Letras decidimos dar un paso al costado. [...] A veces, despedirse también es la manera más coherente de honrar lo que se amó".

Por su parte, El Viaje de Copperpot Fan Club muestra su malestar con los últimos acontecimientos: "Aunque esto es un final en este espacio, seguiremos viviendo de otra forma la música que nos ha acompañado. Esto no tiene nada que ver con Amaia ni con Leire, simplemente no sabemos qué sentir ni cómo sobrellevarlo".

Pero no todo son críticas y reproches hacia La Oreja de Van Gogh. Otros seguidores del grupo han celebrado la vuelta de Amaia Montero y esperan acudir a alguno de sus conciertos en 2026, cuyas entradas salen a la venta el lunes 20 de octubre a las 12:00 a través de la página web oficial del grupo.