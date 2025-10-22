Todo lo que se sabe sobre 'LUX', el nuevo álbum de Rosalía: canciones, colaboraciones y concepto

Una de las imágenes de 'LUX' de Rosalía en formato físico | SONY

LUX es el cuarto álbum de Rosalía. Tres años después del estreno de Motomami, la artista regresa con más garra y talento que nunca con un proyecto que promete ser de lo más innovador.

Será el 7 de noviembre cuando podremos disfrutar del disco, que promete abrazar lo operístico y lo orquestal. Y hasta entonces los fans abrazan todo lo que se conoce del proyecto.

Después de una presentación de LUX sin precedentes en el centro de Madrid, Rosalía ya ha desvelado las distintas portadas del álbum, su formato físico, las canciones y colaboraciones que lo forman y el concepto del álbum.

Repasamos todo lo que se conoce de LUX para abrir apetito de cara a su estreno:

El concepto de 'LUX'

Este cuarto álbum de Rosalía está envuelto en religiosidad, virtuosismo y mucho misticismo. En él, la artista juega a unir lo divino con lo mundano a través de la música, tal y como ha ido adelantando estos meses antes de la presentación oficial del proyecto.

Según se presenta, el disco "traza un amplio arco emocional de mística femenina, transformación y trascendencia — moviéndose entre la intimidad y la escala operística".

Aunque de momento los fans solo han podido escuchar De madrugá, de BERGHAIN han sido los seguidores de Rosalía quienes hicieron sonar la partitura que la artista compartió. En esta canción los instrumentos de cuerda toman el protagonismo.

El tracklist de 'LUX'

La cantante también ha presentado la lista de canciones del álbum. El proyecto está dividido en 'Movimientos', que hace referencia a una división prácticamente independiente dentro de una obra más amplia.

Se estima asó que LUX estará formado por cuatro partes muy diferenciadas en estilo, narrativa y desarrollo temático, que juntos encuentran un sentido. De hecho, tal y como se definió el proyecto, cada una de las divisiones podría hacer referencia a intimidad, transformación, trascendencia...

El tracklist está formado por títulos de lo más novedosos que ni los fans fueron capaces de averiguar, y por la canción De madrugá, que Rosalía lleva cantando desde 2018 cobre el escenario.

MOV I

SEXO VIOLENCIA Y LLANTAS

RELIQUIA

DIVINIZE

PORCELANA

MIO CRISTO

MOV II

BERGHAIN

LA PERLA

MUNDOO NUEVO

DE MADRUGA

MOV III

DIOS ES UN STALKER

LA YUGULAR

FOCU 'RANNI

SAUVIGNON BLANC

JEANNE

MOV IV

NOVIA ROBOT

LA RUMBA DEL PERDON

MEMORIA

MAGNOLIAS

Las colaboraciones del cuarto álbum de Rosalía

Entre las sorpresas de LUX se encuentran los featurings que lo forman. Aunque no se han desvelado qué canciones serán, se conoce que todas las colaboraciones podrían ser de artistas femeninas.

Entre ellas se encuentran Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza e Yves Tumor. Además, la artista ha colaborado con la Escolania de Montserrat, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana y la Orquesta Sinfónica de Londres.

Las portadas de 'LUX'

Rosalía presentó la portada principal de su cuarto álbum, en la que aparece la propia artista enfundada en un hábito que simula una camisa de fuerza y un velo que cubre su cabeza, evocando a la figura de una monja. Con los labios pintados de dorado, su rostro es relajado y con los ojos cerrados, dejándose abrazar por lo religioso.

En las ediciones físicas del álbum se incluyen otras imágenes de lo más variadas. En ellas se puede ver a Rosalía desnuda en una cama, opero también en primer plano y envuelta de destellos de luz.