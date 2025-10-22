Conciertos de La Oreja de Van Gogh para los que aún quedan entradas: en qué consiste la lista de espera
La Oreja de Van Gogh ha colgado el cartel de "sold out" en casi la mitad de los conciertos de su gira Tantas Cosas Que Contar Tour 2026, donde el grupo volverá a subirse a los escenarios con Amaia Montero. Sin embargo, todavía quedan entradas disponibles para 13 fechas y la banda ha organizado una lista de espera para informar a los registrados en caso de anunciar nuevas fechas.
"¡Están literalmente volando las entradas!", dijo La Oreja de Van Gogh una hora y media después de sacar a la venta las entradas para su gira de reencuentro con Amaia Montero, llamada Tantas Cosas Que Contar Tour 2026. Desde el lunes 20 de octubre, el grupo ha colgado el cartel de "sold out" en 11 conciertos, mientras aún quedan tickets disponibles en 13 fechas.
A pesar del retraso en el proceso de venta por un problema "masivo", el público se volcó por completo para conseguir sus entradas. De hecho, se vieron colas virtuales de más de una hora, y La Oreja de Van Gogh anunció ocho nuevos conciertos hasta un total de 24 para que nadie se quede sin vivir en directo el regreso de Amaia Montero al grupo.
"Hemos intentado ensayar, pero después de lo que ocurrió ayer se nos ha pasado la mañana hablando y haciendo el tonto", escribieron los integrantes de la banda al día siguiente para agradecer el apoyo recibido por parte del público. "¡Gracias de todo corazón! Estamos preparando para vosotros el mejor concierto del mundo, prometido".
Cómo apuntarse a la lista de espera
Ante la alta demanda, La Oreja de Van Gogh ha creado una lista de espera para informar a los usuarios en caso de que se liberen entradas o se anuncian nuevas fechas. Para ello, los fans tienen que registrarse en este enlace, elegir la ciudad sobre la que desean recibir novedades y añadir su nombre y su email de contacto.
Conciertos con entradas disponibles
Dos días después de poner a la venta las entradas, todavía hay 13 conciertos con disponibilidad. Se pueden comprar tickets a través de la página web oficial del grupo.
- 10 de mayo - Bilbao - Bizkaia Arena BEC!
- 31 de mayo - Madrid - Movistar Arena
- 6 junio - Albacete - Estadio José Copete
- 26 junio - Sevilla - Live Sur Stadium
- 27 junio - Fuengirola - Marenostrum Fuengirola
- 10 julio - Gijón - Gijón Life
- 1 de agosto - Donostia - Illunbe Donista Arena
- 21 agosto - Santander - La Virgen del Mar
- 27 agosto - Valladolid - Pingüinos Arena
- 5 de septiembre - Valencia - Roig Arena
- 12 de septiembre - A Coruña - Coliseum
- 7 de noviembre - Barcelona - Palau Sant Jordi
- 21 de noviembre - Pamplona - Navarra Arena
Conciertos 'sold out' y con lista de espera
Por su parte, hay 11 conciertos para los que no quedan entradas, aunque los usuarios pueden inscribirse en la lista de espera para recibir información en caso de anunciarse nuevas fechas o nuevos tickets disponibles.
- 9 mayo - Bilbao - Bizkaia Arena BEC!
- 28 y 29 de mayo - Madrid - Movistar Arena
- 13 junio - Murcia - Plaza de Toros
- 31 julio - Donostia - Illumbe Donostia Arena
- 4 septiembre - Valencia - Roig Arena
- 11 septiembre - A Coruña - Coliseum
- 9 octubre - Zaragoza - Pabellón Príncipe Felipe
- 10 de octubre - Zaragoza - Pabellón Príncipe Felipe
- 6 noviembre - Barcelona - Palau Sant Jordi
- 20 noviembre - Pamplona - Navarra Arena