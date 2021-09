Muere la periodista y fotógrafa Olatz Vázquez, a los 27 años

Olatz Vázquez, periodista y fotógrafa que durante un año ha estado compartiendo en redes su lucha contra el cáncer gástrico con metástasis abdominal que padecía, ha fallecido finalmente a los 27 años. Así lo ha confirmado la cadena Ser tras hablar con su familia.

Cuando le diagnosticaron su enfermedad, hace algo más de un año, la joven decidió documentar todo el proceso mediante sus fotografías, lo que hizo que se ganase el cariño de miles de seguidores y se convirtiese en un ejemplo de lucha y de defensa de la salud pública.

"Jamás pensé que diría esto, pero tengo cáncer. Cáncer de estómago. Todavía me cuesta escribirlo, más leerlo, pero sé que es parte del proceso: la aceptación y la normalización de vivir con una enfermedad grave", escribió el 23 de junio de 2020 en su perfil de Instagram.

"Quería compartir este momento con vosotros porque mi mayor inspiración para fotografiar es mi vida, y mi vida ahora es esta", continuó explicando y a partir de ahí documentó durante más de un año todas sus intervenciones, sus ciclos de quimioterapia o sus cambios en el estado de ánimo que le provocaba todo ello.

Un diagnóstico tardío

La batalla de Olatz Vázquez empezó mucho antes de que le diagnosticarán su cáncer de estómago. Un año antes, la joven empezó a sentir fuertes dolores abdominales y tras varias visitas médicas, su diagnóstico final se vio retrasado debido a la pandemia de coronavirus.

La propia Olatz lo explicó en un hilo de Twitter y fue entonces cuando su caso empezó a ser conocido. "El 9 de junio de 2020 me diagnosticaron un cáncer gástrico con metástasis abdominal. Estadio IV. No me sorprendió; llevaba un año yendo de médico en médico porque no me encontraba bien", empezó escribiendo.

A continuación, la joven relató que debido a su edad de entonces (25 años) los médicos no le dieron importancia a estos dolores: "Su respuesta era siempre la misma: "eres joven; será una celiaquía, una gastritis, una úlcera... ". Hasta me recomendaron ir al ginecólogo porque quizás, y cito textualmente "estaba confundiendo dolores abdominales con dolores menstruales".

Debido a que los doctores que visitó en Madrid no conseguían averiguar que le ocurría, en febrero de 2020, la joven pidió la baja y se trasladó a su Euskadi natal, para ver si allí podían ayudarla.

Le programaron una gastroscopia el 23 de abril, pero en marzo le llamaron para retrasarle la cita debido a la alerta sanitaria que en ese momento se produjo por el coronavirus: "20 de marzo de 2020. Suena el teléfono: "Debido a la alerta sanitaria hemos decidido retrasar tu gastroscopia al 9 de junio". Les pido que reconsideren mi caso. Su respuesta: "Olatz, no te preocupes, hemos estudiado tu historial clínico y tú no tienes nada grave".

Durante esos meses, Olatz volvió a acudir a urgencias debido a los fuertes dolores estomacales que sufría, pero continuaron dándole diagnósticos erróneos: "Dos visitas a Urgencias hasta la prueba: en una me diagnostican "flojera extrema". En otra, tras una placa, dos ecografías y un TAC, una enfermedad pélvica inflamatoria. Me derivan a la ginecóloga: "Olatz, no sé lo que tienes pero una enfermedad pélvica inflamatoria no".

Cuando llegó la ansiada gastroscopia el 9 de junio de 2020, fue cuando los médicos encontraron "varias úlceras tumorizadas en tu estómago". Los posteriores resultados de esta prueba confirmaron el cáncer gástrico con metástasis abdominal en estadio IV.