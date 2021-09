Las siete lecciones que nos llevamos de Olatz Vázquez

Te interesa Muere la periodista y fotógrafa Olatz Vázquez, a los 27 años

La vida de Olatz Vázquez se ha apagado tras meses luchando contra un cáncer gástrico del que fue diagnosticada hace apenas un año. La periodista y fotógrafa de 27 años convivía "con el cáncer y la quimioterapia", tal y como ella se definía en sus redes sociales, y ganó popularidad por las impactantes imágenes de su lucha contra la enfermedad que sufría.

En ellas, esta joven vizcaína hablaba de lo que había aprendido durante su batalla contra el cáncer y el duro proceso por el que había tenido que pasar durante estos meses en los que "perdió a la Olatz que era" a causa de la terrible enfermedad que sufría.

Antes de dejarnos, Olatz Vázquez nos dejó algunas de las lecciones más importantes que debemos tener en cuenta para disfrutar de nuestra vida. Y es que, aunque ella no podrá seguir fotografiando su vida y su dolor, nosotros podemos aprender de lo que ella trató de enseñar a través de sus redes sociales.

Normalizar el cáncer

La periodista ganó popularidad después de empezar a mostrar el proceso de su enfermedad. A su corta edad, Olatz Vázquez no dudó en compartir su historia en las redes sociales y en mostrar la realidad de los pacientes diagnosticados con cáncer.

"Jamás pensé que diría esto, pero tengo cáncer. Cáncer de estómago. Todavía me cuesta escribirlo, más leerlo, pero sé que es parte del proceso: la aceptación y la normalización de vivir con una enfermedad grave", escribió el 23 de junio de 2020 en su perfil de Instagram.

Y es que, aunque sigue siendo un tabú, ella consiguió mostrar cómo se vive realmente tras ser diagnosticado, a través de su dolor, de la esperanza de seguir adelante y de las fuerzas. Olatz siempre habló sin tapujos de su estado de ánimo y de salud, incluso en los peores momentos y siempre fue sincera sobre su enfermedad.

La fotografía como terapia

La periodista ya era una gran aficionada a la fotografía antes de su diagnóstico. Sin embargo, su enfermedad cambió esta simple pasión por una forma de aliviar su dolor, compartiendo sus imágenes más íntimas.

Así, Olatz comenzó a emplear la fotografía como una forma más de terapia y desahogar ese sufrimiento que la invadía por dentro, adjuntando habitualmente imágenes suyas al natural para demostrar todo lo que hay detrás del cáncer, sin esconder nada.

Su proyecto fotográfico 'Minbizia' (cáncer en euskera: 'min' es daño y 'bizia', agudo) fue seleccionado para el Festival Internacional de Fotografía de Belgrado. A través de sus imágenes, Olatz documentó su caída del pelo, cada quimioterapia por la que pasó o la pérdida de peso a la que se vio expuesta, además del dolor y las lágrimas de este proceso.

La importancia de un diagnóstico temprano

La batalla de Olatz Vázquez empezó mucho antes de que le diagnosticaran su cáncer de estómago. Un año antes, la joven empezó a sentir fuertes dolores abdominales y tras varias visitas médicas, su diagnóstico final se vio retrasado debido a la pandemia de coronavirus.

Esta fue una de sus primeras historias en Twitter y, sin duda, la que más impacto causó en los internautas que se pararon a leerla. La propia Olatz, de 27 años, supo antes que nadie que algo en su cuerpo no estaba bien y, aunque así quiso hacérselo ver a los médicos, estos ignoraron su estado de salud por su juventud.

"El 9 de junio de 2020 me diagnosticaron un cáncer gástrico con metástasis abdominal. Estadio IV. No me sorprendió; llevaba un año yendo de médico en médico porque no me encontraba bien", explicaba la propia Olatz en sus redes sociales.

Desde entonces, la periodista ha querido demostrar la importancia de un diagnóstico temprano y también la de apostar por la sanidad pública a la hora de afrontar las enfermedades. Además, ha denunciado en multitud de ocasiones que el factor joven sea determinante para descartar si tienes una enfermedad grave. Porque, tal y como decía ella, "un diagnóstico precoz es la mejor cura para esta enfermedad".

La realidad económica detrás del cáncer

Una de las últimas enseñanzas que dejó Olatz es lo que se esconde tras la enfermedad. Detrás del cáncer no se encuentra tan solo la importancia de la salud, sino también la impotencia de no poder aportar nada a nivel económico. Por eso, ella misma se preguntaba si se podía estar "conviviendo con un cáncer y con la incertidumbre de si podré pagar o no el alquiler en un par de meses".

Así, ella misma denunciaba que eran muchos los pacientes que no podían sobrevivir a base de una pensión de incapacidad de 500 euros, que no les permitiría prácticamente ni vivir: "Esta realidad que vivimos muchos pacientes oncológicos y de la que poco se habla. Porque vivir con una estabilidad económica también es salud", explicaba ella misma en junio de este año.

Apreciar el amor de verdad

Durante este tiempo, Olatz se sinceró también sobre cómo cambian las relaciones con las personas más allegadas cuando caes enferma. "He perdido a muchísimas personas. Me he llevado muchas decepciones", aseguraba la periodista al rememorar su primer año con cáncer.

Sin embargo, también tenía palabras de agradecimiento para todos aquellos que llegaron durante este tiempo y que se quedaron para hacerle entender "el verdadero sentido de la palabra amor". "He ganado personas, compañeras, amigas que sin conocerlas ya forman parte de mi vida", reiteraba.

Además, durante este tiempo, la fotógrafa ha lanzado mensajes muy emotivos para su pareja, Urko, que siempre estuvo a su lado para ser su "compañero de batallas", incluso en los peores momentos de la enfermedad. "Siempre he pensado que una persona no necesita a otra para vivir, pero él me hace falta para sobrevivir", compartía en Twitter.

De esta manera, Olatz nos ha hecho ver la importancia de amar a las personas que te rodean y de saber apreciar el cariño de las personas que saben estar cuando más los necesitas.

Perder el miedo a morir

Esta fue una de las grandes enseñanzas de Olatz, que durante su último año de vida superó el miedo a muchas cosas: a las agujas, a las pruebas, a los TAC-s, vías, contrastes, resonancias...

Aún así, el miedo más grande que consiguió superar fue el miedo a la muerte, porque, aunque Olatz siempre amó y se aferró a la vida y así lo demostró con sus instantáneas, también supo perder el miedo al adiós eterno. "Para mí, eso ya es ganar", decía en sus redes sociales, donde aseguraba sentirse orgullosa "de la mujer que el cáncer ha hecho de mí".

El futuro es hoy

Pero, sin duda alguna, uno de los mensajes más importantes que nos ha dejado Olatz Vázquez es aprender a disfrutar del ahora. "El futuro es hoy", decía la periodista en una entrevista en El Periódico.

Y es que nadie sabe lo que nos deparará el futuro realmente y, por eso, tenemos que vivir el presente y aprender de todo aquello que nos rodea. Cualquier beso, cualquier abrazo y cualquier "te quiero" puede ser el último.