Muere el rapero DMX tras sufrir un infarto

DMX, Earl Simmnos, se encontraba hospitalizado en la ciudad de White Plains, al norte de la ciudad de Nueva York, desde el pasado 1 de abril después de sufrir un infarto. El rapero, que tenía 15 hijos, se encontraba con pronóstico grave y falleció el viernes 5 abril a los 50 años rodeado de su familia, tal y como explican los familiares en un comunicado oficial que ha emitido la cadena CBS.

"Earl fue un guerrero que luchó hasta el final. Amaba a su familia con todo su corazón y apreciamos el tiempo que pasamos con él. La música de Earl inspiró a innumerables fans en todo el mundo y su legado icónico vivirá para siempre. Agradecemos todo el amor y apoyo durante este momento increíblemente difícil", ha añadido la familia, que ha pedido"privacidad".

Y añadían: "Respete nuestra privacidad mientras lamentamos la pérdida de nuestro hermano, padre, tío y hombre al que el mundo conocía como DMX. Compartiremos información sobre su servicio conmemorativo una vez que se ultimen los detalles".

Éxito en los 90

Su carrera musical se desarrolló en los años 90 y también a principios de los 2000, durante los que vendió millones de copias de sus primeros discos. Actualmente, DMX se encontraba trabajando en un nuevo disco de colaboraciones con artistas como Bono, Lil Wayne, Alicia Keys, Snoop Dogg o Usher.

Entre sus éxitos más conocidos, aparecen títulos como X Gon Give it yo ya, Party Up (Up in Here) o Where the Hood At.