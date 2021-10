Mujeres como perras y esclavas: retiran el vídeo de 'Perra', de J Balvin y Tokischa, por su contenido machista

Te interesa Quién es Tokischa, la trapera dominicana con la que se ha besado Rosalía en los Billboard Latinos

Solo unos pocos días después de que J Balvin fuese protagonista por su choque con Residente por las nominaciones a los Latin Grammy, el colombino vuelve a situarse en el centro de la polémica. El videoclip de Perra, su colaboración con Tokischa, ha herido sensibilidades por su contenido machista y ha provocado el rechazo de gran parte del público femenino, llegando incluso a las instituciones.

Este domingo los internautas se percataban de que el comentado videoclip había desaparecido de Youtube, una retirada por parte de la plataforma que llegaba después de las quejas de la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y la consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo Santos. Ambas escribieron una carta de rechazo contra lo que consideran un contenido que atenta contra la integridad de la mujer, a la que muestra esclavizada.

En el clip se puede ver a J Balvin sujetando las correas de dos mujeres que se arrastran por el suelo con nariz y orejas de perro, una situación de sumisión y esclavitud que muchos consideran violencia machista. Además, las jóvenes son de ascendencia africana, un detalle que no hace más que perpetuar los estereotipos racistas. La letra del tema tampoco ha dejado indiferente a nadie. "Me pusieron un bozal porque estoy muy animal / Tengo la rabia canina, calentura vaginal / Me tiene' que castigar y me tiene' que enrolar", canta Tokischa.

Balvin en el vídeo de 'Perra' // Youtube

"El artista utiliza imágenes de mujeres y de personas afrodescendientes -grupos poblacionales de especial protección constitucional- a quienes presenta con orejas de perro. Además, mientras camina, el cantante lleva a dos mujeres afrodescendientes amarradas con cadenas del cuello y arrastrándose por el piso como animales o esclavas. Por si esto fuera poco, la letra de la canción tiene directas abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas y misóginas que vulneran los derechos de las mujeres comparándolas con un animal que se debe dominar y maltratar, con expresiones que no vale la pena repetir", dice el comunicado institucional.

Aunque el vídeo sí ha desaparecido de Youtube, la canción sigue disponible en las principales plataformas de reproducción en streaming. Por el momento, ninguno de los artistas responsables del tema se ha pronunciado.

