Residente vuelve a atacar a J Balvin con un contundente mensaje: "No todo en la vida es negocio"

La polémica entre J Balvin y Residente sigue activa. Apenas han pasado unos días desde que los dos artistas comenzaron a lanzarse mensajes envenenados por las redes sociales tras darse a conocer las nominaciones de los Latin Grammy, pero ahora ha sido el intérprete de René el que ha querido mandar un contundente alegato al cantante colombiano.

Después de que el artista colombiano pidiera a algunos de sus compañeros de profesión que boicotearan los premios tras no ser nominado, asegurando que no valoraban el género urbano, fueron muchos los intérpretes que criticaron duramente las palabras del artista de Medellín, entre ellos Residente.

Al igual que en el vídeo anterior –ya borrado–, el músico puertorriqueño se dirigió directamente al cantante y productor discográfico a través de un IGTV publicado este pasado sábado. En él, hace referencia a la línea de ropa que Balvin anunció con dibujos de perritos calientes, un término que empleó Residente para referirse a la música del colombiano.

Residente critica a J Balvin por su nuevo merchandising

"Jose, vi que subiste un merch, así como si fueras el más capo. Me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres. No te asustes porque no te voy a tirar, porque lo hablamos y yo soy un hombre de palabra, a diferencia de ti", alegaba Residente.

"Primero dile a tu viejo, que en vez de estar comparándote con el economista Peter Ducker, o como se llame, como si fueras un genio de la economía, dile que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio. No todo en la vida es dinero. Es importante el dinero, hace falta... Pero no todo es eso, también existe la honestidad, la lealtad", reiteraba duramente Residente, haciendo referencia a un comentario del padre de J Balvin en el post de su hijo.

"Están los códigos de la calle, hablar de frente. Tener compasión por los demás", aseguraba Residente, asegurando que el propio Balvin le había dejado "ocho mensajes por WhatsApp" diciéndole falso, mientras por las redes le escribía "respeto tu opinión".

"Yo soy el mismo por las redes que frente tuyo, con mis mil errores, con mis impulsividades que me meten a cada rato en problemas, pero por lo menos soy real, soy yo, soy honesto, soy una sola persona, no veinte personas distintas como tú", dijo Residente.

El motivo de la pelea entre Residente y J Balvin

Tras no ser nominado para los Latin Grammy, J Balvin pidió boicotear los premios, exigiéndoles a sus compañeros de género que no acudiesen a la ceremonia.

Beatriz Luengo fue una de las primeras artistas en responder al reguetonero, respondiéndole que no entiende por qué tiene que renunciar a un premio que tanta ilusión le hace recibir.

Pero sin duda, la crítica a J Balvin que más ha dado que hablar ha sido la de Residente. René publicó un vídeo en el que se dirigió directamente a José —nombre real de J Balvin— en el que comparaba su música con los perritos calientes: “Para que me entiendas, tu música es como un carrito de 'hot dogs'. A mucha gente le puede gustar los 'hot dog's, a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante. Y ese restaurante es el que se gana la estrella Michelín. Entonces si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer 'hot dogs' y abrir un restaurante"

Balvin publicó el martes 28 de septiembre dos tuits en los que decía que la Academia Latina de la Grabación, los Latin Grammy, no valoraban a los intérpretes del género urbano.

La respuesta de J Balvin a Residente

J Balvin ha dejado claro que ha escuchado las críticas de Residente y no ha dudado en responderle de una forma muy... ¿sutil? El colombiano ha anunciado el lanzamiento de su nuevo single, Sal y perrea remix, desde un carrito de 'hot dogs'.