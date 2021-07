Naomi Campbell sorprendió a todos sus seguidores hace dos meses cuando compartió una imagen en Instagram la que anunciaba que había sido madre por primera vez a los 50 años.

"Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay mayor amor", escribió.

Más tarde publicó otra imagen en la que se podían apreciar unos zapatitos de Gucci de su bebé, por lo que se terminó de confirmar que era una niña.

La modelo, en su cumpleaños, comentó lo feliz y agradecida que se siente viviendo esta nueva etapa junto a su hija.

Recuerda a Gianni Versace

En esta ocasión, Campbell ha querido publicar una fotografía a través de sus historias de Instagram de su hija vestida con un body de Versace y ha recordado lo mucho que quiere y extraña al diseñador.

Naomi Campbell publica una foto de su hija en homenaje a Gianni Versace // GTRES

Naomi y Gianni Versace tenían una muy buena relación de amistad debido a las múltiples ocasiones en las que la supermodelo ha desfilado para la firma italiana. Esta buena amistad aún se mantiene entre Campbell y la hermana de Gianni, Donatella Versace.

