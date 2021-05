Naomi Campbell sorprende al anunciar que ha sido madre a los 50 años

Naomi Cambpell ha sido madre a los 50 años. La top de los 90 ha sorprendido al publicar una foto en Instagram sosteniendo los pies del recién nacido . No se sabía que estuviese embarazada y se baraja que el bebé pueda haber nacido por gestación subrogada. La modelo tampoco tiene pareja conocida.

La sorpresa la ha dado la modelo Naomi Campbell este martes al publicar una foto en Instagram de sus manos sosteniendo los pies de un recién nacido. Es la foto que ha utilizado para presentar a su hijo.

La top de los 90, que cumple 51 años este 2021, ha sido madre por primera vez.

"Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo en mi vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor", dice el texto que acompaña a la imagen de la modelo, en la que bebé luce lo que parece un vestido lo que hace pensar que es una niña.

Nadie sabía que estuviese embarazada ni ninguna de sus fotos recientes de Instagram podían dar pie a las sospechas Además, en una entrevista con People, la modelo confesó que tenía problemas para concebir. "Pienso en ser madre todo el tiempo", contó en mayo de 2017. En aquella entrevista dijo que los avances de la ciencia le permitirán "hacerlo cuando quiera".

Ahora ya es madre y su sueño está cumplido. Lo que no se sabe es si Cambpell ha pasado por un embarazo o si su "pequeña y hermosa bendición" es fruto de la gestación subrogada.

La alegría es para ella y para sus seguidores. En menos de 3 horas su publicación tiene medio millón de me gusta.

Madre soltera

Naomi Campbell no tiene actualmente pareja conocida, aunque sí es cierto que en 2019 reconoció en una entrevista a The Guardian que estaba enamorada. "¡Es cierto! ¡Es una verdadera locura! No es alguien que conozcas, pero en mi corazón... estoy muy feliz", dijo al suplemento Weekend . La identidad de su enamorado se mantuvo en secreto entonces y ahora tampoco se sabe si siguen juntos.

La modelo confirmó la noticia de ese romance después de que se hiciese público su relación (y ruptura) con el joven cantante de One Direction Liam Payne. Antes había terminado la relación con el que se puede decir fue su última pareja conocida, el empresario Louis C. Camilleri, con quien empezó una relación en 2017 y la terminó un año después.