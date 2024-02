Natalia Sánchez, de cerca: 10 años con Marc Clotet, una estrecha relación con Víctor Elías y dos hijos

Natalia Sánchez ha crecido delante de las cámaras. La actriz de 33 años tenía 11 cuando debutó en el cine con la película Clara y Elena y con 13 se convirtió en Teté, la hija pequeña de Belén Rueda en Los Serrano que la hizo popular en toda España.

La historia de la familia de Diego y Lucía la convirtió en protagonista y, tras el final de la serie, siguió en el foco por su relación con compañero (su hermanastro en la serie) Víctor Elías. Fueron pareja hasta 2008.

La relación con Víctor Elías, su novio durante seis años

Natalia Sánchez y Víctor Elías se convirtieron en pareja antes incluso de que sus personajes en la serie se enamorasen.

"En una sesión de fotos de la campaña de verano. Estaba en un internado ese verano y llevábamos sin vernos dos meses, nos volvimos a ver, y de repente hubo ese primer feeling químico”, contó Víctor Elías en una entrevista sobre el primer flechazo que dio pie a un noviazgo de seis años y a una amistad imperecedera.

20 años después del inicio de la serie, Víctor Elías define a Natalia Sánchez como parte de su familia. "Ha sido mi 50% durante muchos años. Me aportaba toda la estabilidad que no tenía en esa época, me aportaba cariño, confianza… todo. Y luego, a la vez, era compañera de curro, entonces era muy guay”, contó el actor, que queda con su excompañera siempre que viaja a Barcelona, donde Natalia ha establecido su hogar junto a Marc Clotet.

La amistad y el cariño es mutuo y Natalia se muestra muy feliz con la relación de Víctor Elías y Ana Guerra, como contó en sus redes sociales la primera vez que conoció a la concursante de Operación Triunfo.

Diez años junto a Marc Clotet

Víctor y Natalia mantienen una sólida relación de amistad mientras cada uno ha rehecho su vida. En 2014 Natalia Sánchez conoció al actor Marc Clotet, al que entonces se le conocía como exmarido de Ana de Armas, en un proyecto teatral y rápido surgió la chispa entre ambos.

El amor no tardó en consolidarse, aunque la pareja nunca ha querido pasar por el altar (al menos, de momento).

"De momento estamos muy bien como estamos", contó la actriz a Europa Press en 2022. "Nos pasa lo mismo que con el tercer hijo, que estamos tan bien como estamos", añadió la actriz para la que ya es "bastante compromiso" ser padres juntos y compartir una vida en común.

Su opinión no es inamovible, reconoció la actriz que solo tiene buenas palabras para su chico al que define como “el mejor compañero de vida que se puede esperar”.

Los dos hijos de Natalia y Marc

En esa misma entrevista, Natalia reconoció que tener dos hijos con un año de diferencia fue "un poco temerario" pero fue una decisión medita. “Cuando me dicen ‘¡qué valiente!’ digo, valiente no, temerario y suicida porque ahora vemos el trabajo que es”, apuntó la actriz antes de matizar: "Lo decidimos así porque, viendo el trabajo que era, fui yo la que dijo que teniendo claro que queríamos otro, no iba a esperar tres años y parar mi vida por completo. Soy muy mamá pato y soy muy perfeccionista en todo lo que hago entonces si soy mamá quiero dar el 200%”.

Natalia Sánchez se define como una madre muy volcada y unagran defensora de la lactancia materna, que ha simultaneado con sus dos hijos.

"A los 16 meses [de nacer Lía] nació Neo, con sus 4,08kg, y comenzó otra gran aventura: ¡la LACTANCIA EN TÁNDEM! Algo que, en mi cabeza, no había existido nunca pero que resultó ser una de las decisiones más acertadas y afortunadas que pude tomar", escribió en Instagram el día que Lía dejó el pecho.

"La lactancia no siempre ha sido un camino de rosas, como no lo es la maternidad, ni la vida, en general, pero ha merecido la pena CADA segundo, como lo merece cada segundo de la vida… Creo, de corazón, que las personas no somos “lo que nos pasa” sino “lo que hacemos con lo que nos pasa” y la lactancia me ha enseñado tanto y me ha dado tanto… No solo me ha conectado con mis hijxs, con las mujeres, con la belleza, con mi cuerpo, con mi pareja, con la naturaleza, con el instinto, con la maternidad, sino conmigo misma... Se me llenan los ojos de lágrimas escribiendo esto y es que ¡menudo viaje…! Un viaje que me ha puesto al límite en más de una ocasión y que me ha permitido conocer mi fortaleza y mi debilidad y abrazarlas fuerte para siempre… ", escribió la intérprete, que ha hecho lo imposible por no tener que dejarla, incluso cuando su hijo Neo tuvo que ser ingresado en 2022.

A urgencias con Lía y en el hospital con Neo

La maternidad le ha dado varios sustos a Natalia Sánchez, que empezó 2024 con un buen susto. La actriz contó en sus redes que tuvo que pasar por Urgencias con su hija Lía.

"Hemos estado de urgencias porque Lia y yo cogimos Gripe A, con tan mala suerte que, cuando parecía que la habíamos superado y que ya estábamos como rosas, a ella le evolucionó en neumonía y a mí en otra sobre infección con pleuritis que, hasta hoy, no me dejaba ni hablar", contó en sus redes.

Dos años antes, en septiembre de 2022, se llevó otro susto con Neo, a quien también tuvo que llevar a urgencias por otro motivo: "¡Hoy vuelven a ingresar en el hospital a este chiquitin para hacerle pruebas de alergia! ¡Y aquí estaremos todo el día! Aun que ya es la segunda vez que venimos, no puedo evitar estar un poco nerviosa cada vez que le dan un trocito de pescado, esperando que no le dé reacción!", confesó en Instagram. "Por supuesto, hemos vuelto a traer una maleta llena de sus juguetes preferidos que, sumados a los que hay en el hospital y a los “palla-pupas”(los payasos del hospital🤡🤹‍♂️) hacen la espera más amena".

La actriz ha documentado cada paso de sus hijos al hospital. De hecho, en 2021 tuvo que pasar por urgencias porque Neo "se pilló el dedo con una puerta" aunque, por suerte, no tuvo fractura: "Esperar que el dedo recupere su forma habitual y se cure la herida".