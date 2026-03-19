Niall Horan rememora su época en One Direction: "Pensar en todo lo que hice... Es una locura"

A las puertas de la publicación de dinner party, el tema principal de su nuevo disco con el mismo nombre, Niall Horan ha concedido una entrevista a GQ en la que se ha sincerado sobre su experiencia como músico y cómo ha vivido el paso a la treintena.

La colección de canciones que formarán parte de su disco las empezó a escribir en 2024, a sus 33 años, cuando al fin pudo bajar el ritmo en su vida y reflexionar sobre todo lo vivido: "Desde que era adolescente, mi vida se ha desarrollado de una manera que no me ha brindado la oportunidad de hacerlo, y probablemente era joven y tal vez no estaba preparado".

Y es que ahora, ya en una nueva etapa de su vida, cuando ya queda muy lejos su paso por Factor X, programa en el que se formó One Direction, ha tenido la oportunidad de desarrollar un sonido mucho más maduro, pero también de formar un hogar con su novia y adoptar un perro.

"Ahora que lo pienso, algunas de las canciones tienen un significado más profundo para mí, porque inconscientemente he estado escribiendo letras más profundas", ha declarado Niall Horan.

Sin embargo, en el camino para llegar a este punto de madurez, también perdió a un amigo.

La huella de Liam Payne

La muerte de Liam Payne no solo fue un duro golpe para su familia, sino también para los fans y los compañeros que tantos recuerdos compartieron con él.

En el caso de Niall, se enteró de forma casual, mediante un mensaje en su teléfono: "No podía creerlo. Alguien tan joven... no esperas enterarte de su muerte, sobre todo alguien a quien acabas de ver. Pasé de la conmoción a la tristeza y luego a la rabia".

Además, ha declarado que, a raíz de las publicaciones que los fans hacían en internet rememorando al fallecido artista, se vio inundado de recuerdos.

Niall Horan asistiendo al entierro de Liam Payne | Gtres

Y es que, cuando Niall es preguntado acerca de lo que más recuerda de Liam, él no menciona los momentos de gloria que vivieron con la música, sino momentos triviales como "noches jugando al FIFA en el autobús y bromeando entre bastidores".

Además, cabe destacar que una de las canciones que se encontrarán dentro de Dinner Party, End of an Era, la compuso poco después de asistir al funeral de su amigo.

Una época como un tesoro

Al parecer, por más que Niall haya pasado por una vivencia complicada, él siempre mira al pasado con buenos ojos, aunque reconoce que cuando era joven no era tan consciente de todo lo bueno que estaba viviendo.

"Cuando eres joven y estás pasando por una etapa difícil, o bien la vives con naturalidad y todo fluye a tu alrededor, o te pasas el tiempo dándole vueltas", compartió.

Por suerte, ahora el tiempo le ha permitido tener la calma necesaria para sentirse agradecido: "Cuanto mayor me hago, más agradecido me siento por lo que he tenido. No es que antes no lo estuviera, claro, pero me quedé impresionado. Ahora, con treinta y tantos, asimilarlo todo es genial. Mirar atrás, ver todas las fotos, todos los vídeos, pensar en lo que has hecho... Es una locura. Es increíble".

Porque mantenerse en la industria musical después de haber pertenecido a una de las mayores boy bands de los últimos tiempos es una carga complicada, pero, desde luego, Niall Horan ha sabido seguir brillando lejos de la sombra de sus éxitos pasados.