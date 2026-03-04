Niall Horan publica un adelanto de su nuevo single 'dinner party': una canción muy especial

Niall Horan para la promoción de su canci 'dinner party' | Instagram: @niallhoran

Lejos queda la época en la que Niall Horan era un miembro más de One Direction, pues desde entonces el artista ha publicado un total de tres álbumes de estudio y ya tiene listo el cuarto para su lanzamiento.

En su nuevo proyecto, el artista incluirá un nuevo tema que acaba de anunciar y que verá la luz el 20 de marzo bajo el nombre 'dinner party'.

Según ha confesado en sus redes, la canción está basada en una vivencia muy importante para él por la que está "agradecido".

"Esta canción trata sobre un momento realmente feliz y grande en mi vida. Una noche en una simple cena que cambió el rumbo de mi vida", revelaba el irlandés.

Además, ha confesado que después de escribir este tema se convirtió "en el núcleo del resto del disco", por lo que es muy probable que tenga el mismo título.

Adelanto de la letra de 'dinner party'

Guitarra en mano, Niall Horan nos canta un pequeño adelanto de este nuevo tema del que ya hemos podido escuchar un pedacito de la letra:

One kiss on your neck

It was so concrete

I'm done looking for somebody

Behind closed doors

Thing I've never felt before

Crashing lights

When you first saw me

Yeah, I met you at a dinner party

Chandeliers, 2 am coffee

Yeah, I met you at a dinner party