Niall Horan publica un adelanto de su nuevo single 'dinner party': una canción muy especial
Niall Horan ha dado la sorpresa en sus redes sociales con el lanzamiento de su próxima canción, la cual ha dado forma al resto de su disco que lanzará este mismo año.
Lejos queda la época en la que Niall Horan era un miembro más de One Direction, pues desde entonces el artista ha publicado un total de tres álbumes de estudio y ya tiene listo el cuarto para su lanzamiento.
En su nuevo proyecto, el artista incluirá un nuevo tema que acaba de anunciar y que verá la luz el 20 de marzo bajo el nombre 'dinner party'.
Según ha confesado en sus redes, la canción está basada en una vivencia muy importante para él por la que está "agradecido".
"Esta canción trata sobre un momento realmente feliz y grande en mi vida. Una noche en una simple cena que cambió el rumbo de mi vida", revelaba el irlandés.
Además, ha confesado que después de escribir este tema se convirtió "en el núcleo del resto del disco", por lo que es muy probable que tenga el mismo título.
Adelanto de la letra de 'dinner party'
Guitarra en mano, Niall Horan nos canta un pequeño adelanto de este nuevo tema del que ya hemos podido escuchar un pedacito de la letra:
One kiss on your neck
It was so concrete
I'm done looking for somebody
Behind closed doors
Thing I've never felt before
Crashing lights
When you first saw me
Yeah, I met you at a dinner party
Chandeliers, 2 am coffee
Yeah, I met you at a dinner party