Niall Horan anuncia la fecha de estreno de su disco 'Dinner Party'

A principios de mes, Niall Horan nos compartía un adelanto de lo que sería su próximo proyecto y lo hacía bajo el título de dinner party, el cual ahora pone nombre a su disco.

Dinner Partyserá el cuarto álbum del artista y podremos escucharlo el 5 de junio, tres meses después del estreno de su single, este 20 de marzo.

El proyecto contará con un total de 12 canciones y ya se nos ha revelado el título de todas ellas.

El eje central de su disco

Tal y como explicó Niall Horan al anunciar el lanzamiento de dinner party, esta canción está basada en una vivencia muy importante para él por la que está "agradecido".

"Esta canción trata sobre un momento realmente feliz y grande en mi vida. Una noche en una simple cena que cambió el rumbo de mi vida", revelaba el irlandés.

Y es que, según él, fue tan determinante que este tema se ha convertido "en el núcleo del resto del disco".

Setlist completo de 'Dinner Party'