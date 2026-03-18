Niall Horan anuncia la fecha de estreno de su disco 'Dinner Party'
El próximo disco del exmiembro de One Direction se lanzará en el verano de 2026 y tendrá un total de 12 canciones. La canción principal tiene además un gran significado para Niall Horan.
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A principios de mes, Niall Horan nos compartía un adelanto de lo que sería su próximo proyecto y lo hacía bajo el título de dinner party, el cual ahora pone nombre a su disco.
Dinner Partyserá el cuarto álbum del artista y podremos escucharlo el 5 de junio, tres meses después del estreno de su single, este 20 de marzo.
El proyecto contará con un total de 12 canciones y ya se nos ha revelado el título de todas ellas.
El eje central de su disco
Tal y como explicó Niall Horan al anunciar el lanzamiento de dinner party, esta canción está basada en una vivencia muy importante para él por la que está "agradecido".
"Esta canción trata sobre un momento realmente feliz y grande en mi vida. Una noche en una simple cena que cambió el rumbo de mi vida", revelaba el irlandés.
Y es que, según él, fue tan determinante que este tema se ha convertido "en el núcleo del resto del disco".
Setlist completo de 'Dinner Party'
- Tastes So Good
- Dinner Party
- Monochromatic
- She Gets It from Her Mother
- Better Man
- Little More Time
- Flowers
- Boys Are Fun
- Fighting Over Nothing
- Pretty
- Die If I Don’t
- End of an Era